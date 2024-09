Leimen. (lesa) Die Zeichen sind unübersehbar: Das Alte Rathaus trägt seinen Festtagsschmuck. In der Turmgasse sind die Stadtfarben gehisst. Und selbst der Optiker am Bärentorplatz appelliert: "Erleben Sie die Kerwen in voller Sehschärfe."

Wer sich um entsprechende optische Hilfsmittel noch nicht gekümmert hat, für den wird es aber eng: Denn am Samstag beginnt mit der Weinkerwe eine der größten Kerwen rund um Heidelberg. Drei Tage wird gefeiert. Und dafür wurde am Donnerstagvormittag fleißig aufgebaut. Ein Besuch auf einem Festgelände zwischen Bauzäunen und Buden.

Wer in diesem Jahr mit der Straßenbahn anreist, könnte sich wundern. Am Haltepunkt am Kurpfalz-Centrum ist vom Volksfest nämlich nichts zu sehen. Diesmal stehen dort nämlich nur die gewohnten Taxis und öffentlichen Verkehrsmittel. Nicht aber der Autoscooter, der dort im vergangenen Jahr zwar Kinder glücklich gemacht hat, aber auch Schauplatz einer Messerattacke war.

Auf Straftaten an ihrer Weinkerwe würde die Stadt in diesem Jahr gerne verzichten. Auf Fahrspaß für Kinder aber nicht. Der Autoscooter ist wie berichtet daher weiter im Stadtkern, inmitten des Geschehens zu finden – quasi im Vorgarten des OB zwischen Altem und Neuem Rathaus.

Das Fahrgeschäft steht schon. Kinder dürften keine Probleme haben, sich dort zu Hause zu fühlen. Schließlich stehen Hau-den-Lukas und Autoscooter dort, wo Schüler seit einem Jahr spielen: auf dem Interimsschulhof der Turmschule.

Und auch dort, wo die Kinder in absehbarer Zukunft wie berichtet toben könnten: auf der für die Kerwe mit Schotter verfüllten Baugrube der Langzeit-Brache "Treffpunkt Leimen". Ob und wann es so kommt – eine Anfrage im Rathaus ist offen.

Apropos Baustelle. Fast erstaunlich ist: Bauzäune auf dem Festgelände sehen in der Praxis weniger ungemütlich aus, als man meinen könnte. So viel Baustelle ist eigentlich gar nicht zu sehen auf dem Areal in der Rathausstraße.

Und, wenn man ehrlich ist: So viel Rathausplatz war für die Bürger nicht mehr begeh- und nutzbar, seit die Bauarbeiten an dem vom Pech verfolgten Millionenprojekt vor über einem Jahr starteten.

Den Panoramablick auf den Rest der als solche erkennbaren Baugrube gibt es in diesem Jahr ohnehin nicht: Ein Riesenrad steht nicht, Gründe sind unbekannt: Die Stadtverwaltung konnte unter anderem diese Frage der RNZ mit Verweis auf viele bei der Kerwe eingespannte Mitarbeiter nicht beantworten.

Einige Menschen sind zumindest am Donnerstagmorgen auf dem Festgelände zu sehen: Schausteller und städtische Mitarbeiter packen an. "Wir bauen seit Montag für die Weinkerwe auf", sagt ein Mann, der an einer Bude arbeitet. Vorher war das gleiche in St. Ilgen angesagt: "Eigentlich ist seit zweieinhalb Wochen nur Kerwe", schmunzelt er.

Einige Meter weiter, in der Turmgasse und am Georgi-Platz, heften ein Mann und eine Frau Zettel an Straßenlaternen, die den Weg zu Toilette und DRK weisen. Währenddessen wird um sie herum gehämmert und geschraubt. Denn zum Samstag soll alles sitzen – damit auch kein Bauzaun den Kerwefreuden im Wege steht.