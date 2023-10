Neckarsteinach. (cm) Wenn an diesem Sonntag, 8. Oktober, um Punkt 18 Uhr die Prognose zum Ergebnis der Landtagswahl in Hessen auf dem Sender ZDF über die Fernseher flimmert, dann haben daran auch Wähler aus Neckarsteinach mitgewirkt. Denn die "Forschungsgruppe Wahlen" aus Mannheim hat sich einen Wahlbezirk in der Vierburgenstadt herausgepickt, um dort Wähler nach der Stimmabgabe zu befragen.

Die Vorbereitungen auf die Landtagswahl laufen auf Hochtouren. Die Fäden laufen bei Matthias Merscher zusammen. Der Wahlleiter berichtet von einem großen Interesse. Bis zuletzt hatten rund 670 der knapp 2900 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren waren es am Ende lediglich 431 Briefwähler. Seit Jahren geht der Trend zur Wahl per Brief, was durch die Corona-Pandemie noch einmal beschleunigt wurde.

Wie der Wahlleiter berichtet, hat sich die "Forschungsgruppe Wahlen" einen der fünf Wahlbezirke für Befragungen ausgesucht – und zwar "Neckarsteinach II", dessen Wahllokal sich im Rathaus befindet. Dieser hat 1233 Wahlberechtigte, die vor allem in den Straßen oberhalb der Bahnlinie wohnen. Über 300 davon haben bereits Briefwahl beantragt.

"Wir werden in Hessen bei dieser Landtagswahl in 160 zufällig ausgewählten Stimmbezirken eine Befragung vor den Wahllokalen durchführen, nachdem die Wähler das Wahllokal verlassen haben", erklärt Matthias Jung, Geschäftsführer der "Forschungsgruppe Wahlen". "Dabei erwarten wir knapp 20.000 Interviews." Diese werden von insgesamt rund 340 Interviewern durchgeführt. "Das alles entspricht auch der Vorgehensweise von vor fünf Jahren", so Jung.

Nur durch die reine Zufallsauswahl der Bezirke für die Befragungen könne Repräsentativität hergestellt werden, erklärt der Wahlforscher. "Dadurch ergibt sich dann unter anderem auch eine korrekte Bevölkerungszusammensetzung in der Befragung." Die Wähler erhalten nach dem Verlassen des Wahlraums einen Fragebogen. Gefragt wird zum Beispiel nach der Wahlabsicht, dem Wahlverhalten vor fünf Jahren, dem Alter, dem Geschlecht, dem Schulabschluss, der Berufsgruppe, der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, der Religion und der Häufigkeit von Kirchenbesuchen. Die Befragungen finden über den ganzen Tag statt. In jedem Wahllokal sind zwei Mitarbeiter der "Forschungsgruppe Wahlen" im Einsatz. Sie übermitteln alle paar Stunden die Daten in die Zentrale in Mannheim, wo sie ausgewertet werden. Um 18 Uhr wird dann die Prognose im ZDF zu sehen sein.

"In der Vergangenheit wurden durchschnittliche Abweichungen der 18-Uhr-Prognose pro Partei von deutlich unter einem Prozentpunkt erzielt", betont Jung. Die hohe Zahl der Briefwähler erschwert die Arbeit der Wahlforscher. Diese können nicht befragt werden. Deshalb kommen, so Jung, "erfahrungsbasierte Korrekturen" zum Einsatz.