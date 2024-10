Von Micha Hörnle

Schriesheim. Ein bisschen was hat der Lärmaktionsplan schon gebracht: das Tempo 30 entlang der gesamten B3 in der Ortsdurchfahrt sowie in Teilen der Talstraße, der Ladenburger Straße und der Altenbacher Hauptstraße seit April 2023. Das war das Ergebnis der dritten Runde des Lärmaktionsplans, den Schriesheim zusammen mit Hirschberg und Dossenheim umsetzt