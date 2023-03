Der erste geplante Standort, 500 Meter westlich vom jetzigen Bauplatz, wurde von der Genehmigungsbehörde abgelehnt. Das Vorhaben liege zu nah am dortigen Industriegebiet, war die Begründung. Für das neue Gelände, das von der Stadt an die Firma Erda-Gartenbau vermietet war, musste erst die Kündigung ausgesprochen werden. Außerdem war eine Änderung des dort gültigen Bebauungsplans erforderlich – was trotz beschleunigten Verfahrens dauerte. Die Naturschutzbehörde ordnete darüber hinaus die Umsiedlung der Mauer-Eidechsen an, was mittlerweile geschehen ist.

Schon vor vier Jahren war klar, dass mit dem Zuzug von jungen Familien in die neuen Wohngebiete, der Bau von weiteren Kindergärten notwendig sein würde . Auch im Westen der Stadt musste eine zusätzliche Betreuungseinrichtung her. Hier gibt es schon den Kindergarten St. Johannes von der Caritas.

Ladenburg. Der erste Spatenstich für den Weststadt-Kindergarten ist gemacht. Am Montag trafen sich alle Beteiligten, um das neueste Projekt in der langen Reihe zu mehr Kinderbetreuung in der Stadt auf den Weg zu bringen. Der Kindergarten ist ein gutes Beispiel dafür, wie lange es dauern kann, bis ein öffentliches Gebäude fertig ist.

Von Axel Sturm

Die 60 Kinder werden voraussichtlich nicht vor Januar 2024 einziehen können. "Gerne früher", motivierte Bürgermeister Stefan Schmutz die beiden Geschäftsführer des Trägers "Postillion", Christian Sauter und Stefan Lenz sowie die Architektin Claudia Hensel vom Architekturbüro Hort&Hensel aus Kaiserslautern.

Der Geschäftsführer des Bauunternehmens Streib, Sven Schneider, sagte zu, dass die beteiligten Baufirmen "Gas geben" werden, damit der Einzug "schnellstmöglich" erfolgen kann. Gerade gab es aber eine schlechte Nachricht: "Der Fensterlieferant hat eine sechswöchige Verzögerung angekündigt", berichtete Sauter.

Die Stimmung beim Spatenstich war trotzdem gut, denn das 5,3 Millionen-Euro-Projekt sei ein weiterer Meilenstein, um die Nachfrage nach Kindergartenplätzen zu bedienen. Stand jetzt fehlen in Ladenburg 30 Betreuungsplätze, berichtete Melanie Zanger, die Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend, Bildung im Rathaus. Ein weiterer Puffer käme mit der Einweihung der mobilen Einrichtung im Brenngässel Anfang März, ergänzte der Bürgermeister.

Schmutz sprach von einem "guten Tag für Ladenburg", denn alle bürokratischen Hürden seien nun überwunden. An der Ecke Boveristraße/Wiesenstraße wird ein zweigeschossiger Bau mit 20 Krippenplätzen und 40 Kindergartenplätzen auf 1100 Quadratmetern entstehen. Die Einrichtung ist als Ganztagesbetreuung ausgelegt. Geheizt wird das Haus im Niedrigenergiestandard mit einer Luft-Wärmepumpe. Sollte der Tag kommen, an dem die Einrichtung wegen fehlender Kinder nicht mehr benötigt wird, könnte das Gebäude auch anders genutzt werden. "Nachhaltiger geht es kaum", meinte Schmutz.

Der Bürgermeister hatte vor zwei Jahren auch eine Anwohnerversammlung einberufen, um sich die Bedenken der Nachbarn anzuhören. Befürchtungen, dass im Bereich der Boverie- und Wiesenstraße zu schnell gefahren wird und es mit den Parkplätzen noch enger werden könnte, hat Schmutz seitdem auf dem Schirm. Die Verkehrsbehörde im Landratsamt hat die Daten erhalten und es liege nun am Rhein-Neckar-Kreis, die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Bevor der Bürgermeister den Spaten in die Hand nahm, dankte er seinen Mitarbeitern Götz Speyerer und Christoph Ritzkowski, vom Stadtbauamt, die unter Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet hätten. Weniger gut zu sprechen ist das Stadtoberhaupt auf Land und Bund. Die Rechtsansprüche in Sachen Betreuungsplätze müssten die Kommunen umsetzen, und auch hier sei es so, dass die Verwaltungen im Regen stehen gelassen würden.

Zuschüsse für den Bau von Kindergärten gebe es nicht. Das Motto "wer bestellt bezahlt", werde auch auf diesem Gebiet nicht beachtet, sodass es allein die Gemeinden seien, die die Zeche bezahlen müssten, kritisierte Schmutz.