Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Wochenmarkt in der Römerstadt soll attraktiver werden. Da waren sich die Fraktionen im Gemeinderat einig. An Ideen für die Umsetzung mangelte es aber noch. Der Markt findet immer dienstags und freitags statt, wobei der Dienstag in den Wintermonaten nur von vier Händlern genutzt wird. Freitags wird hingegen "mit voller Kapelle" gespielt, was