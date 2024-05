Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn man durch den Eingangsflur von Familie Bauer in der Nadlerstraße läuft, sieht man nach ein paar Schritten etwas, was man dem Reihenhaus von außen gar nicht zugetraut hätte: eine richtige Natur-Oase. Zwischen den Reihenhäusern der Sickingen-Straße und dem katholischen Pfarrhaus hat sich in den Gärten der Nadlerstraße eine grüne Lunge entwickelt, die auch von der Familie Bauer sehr geschätzt wird – und nicht nur von ihr.

Aus der riesigen Tanne ist das Vogelgezwitscher unüberhörbar und die Hecken und Sträucher sowie die Sandsteinmauern bieten Lebensraum für Kleintiere wie Vögel, Mäuse, Eichhörnchen oder Eidechsen. An diesem Fleckchen Erde ist die Welt noch in Ordnung, findet die Familie, die sich besonders gerne in ihrem "grünen Wohnzimmer" aufhält: um auf der Terrasse zu frühstücken, zu Abend zu essen oder einfach den Blick auf die Türme von St. Gallus zu genießen.

Leo und Max Bauer (v.l.) haben die fliegenden Gäste im Garten in ihr Herz geschlossen. Foto: stu

Seit ein paar Wochen ist der Aufenthalt im Garten aber immer auch mit einem suchenden Blick auf einen der mächtigen alten Bäume verbunden. Und ein ungewöhnliches, lang gezogenes Piepen verrät, dass sich hier eine nicht alltägliche Vogelfamilie eingenistet hat.

"Wir haben in unserem Garten eine Waldohr-Eulen-Familie zu Gast", erzählt die 35-jährige Lisa Bauer der RNZ, der sie ihre tierischen Mitbewohner vorstellen will. Doch die Eulen ließen sich erst einmal nicht blicken. "Die kommen bestimmt bald angeflogen", verspricht die zweifache Mutter, die mit ihrem Mann das Haus in Ladenburg vor drei Jahren gekauft hat.

Die Verwaltungsbeamtin bei der Stadt Heidelberg, die für die Bereiche Jugendgemeinderat und den Bezirksbeirat zuständig ist, stammt aus dem "Prior-Clan", der in Ladenburg stadtbekannt ist. Aufgewachsen ist sie in der Römerstadt, bevor sie nach Berlin umzog, um später mit ihrem Mann zurückzukehren. Hier gehören jetzt auch die Eulen zum erweiterten Familienkreis, die die Bauers in ihr Herz geschlossen haben, auch wenn die morgendlichen und abendlichen Konzerte der Vögel recht laut sein können.

Die Verständigungsvielfalt der Eulen ist geradezu erstaunlich, erzählt die Frau, die in der Hauptstadt eine Ausbildung zur Polizistin absolviert hat. Eulen können pfeifen, krächzen, kreischen, quietschen, klackern, fiepen und schnattern, erzählt die Tierliebhaberin. Wenn die Eulen im Anflug sind, sei meist ein aufgeregtes Piepen zu hören, erzählt Lisa Bauer, die längst zur Expertin geworden ist.

Sie identifizierte ihre Mitbewohner als Waldohr-Eulen, die ihren Lebensraum gerne im Wald, aber auch in Parks und bevorzugt auf Friedhöfen haben, wie Bauer berichtet. Große Bäume in Privatgärten nutzen die Raubvögel, die sich fast lautlos an ihre Beute heranpirschen, aber ebenfalls gerne, um ihre Brut aufzuziehen. Die Eulenmama im "Bauerngarten" muss sich um drei Junge kümmern.

"Der Eulenvater hat sich noch nicht blicken lassen", sagt die 35-Jährige. Wobei die Familie nicht ganz sicher ist, ob das behütende Elternteil der Muttervogel ist: "Es könnte auch ein Papa sein", meinen der sechsjährige Leo und der dreijährige Max, die den Mitgliedern der Eulen-Familie sogar Namen gegeben haben. "Die Große heißt Hansi und die Eulenkinder haben wir Christoph, Friedolin und Claudia getauft, erzählen die Brüder stolz, die die Kleinen schon unterscheiden können.

"Die sehen aus wie Watteknäule", sagt Lisa Bauer, die die Tiere einfach "süß" findet. Jedenfalls sind Leo und Max aufgeregt, dass sie derzeit einige ungewöhnliche Mitbewohner haben. Nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen schauen die Beiden nach "ihren" Eulen, von denen sie hoffen, dass sie sich noch lange in der Nadlerstraße wohl fühlen werden.

Obwohl die fliegenden Wattebällchen nach rund drei Wochen flügge sind, versorgen die Eltern ihre Jungen noch bis zur achten Lebenswoche mit Nahrung. Junge Eulen zählen übrigens zu den Hochbegabten unter den Vogelkindern. Bereits mit zehn Wochen sind sie in der Lage, selbstständig auf Mäusejagd zu gehen. In der Nadlerstraße könnte es daher zurzeit "Futterneid" geben. Nur hundert Meter weiter haben sich in den Türmen der Gallus-Kirche seit einigen Jahren einige Turmfalken eingenistet. Auch die haben Mäuse auf ihrem Speiseplan stehen.

Der RNZ-Besuch wird von "Hansi" genau beobachtet. Er oder sie sitzt während des Gesprächs mit den Gastgebern hoch oben auf der Tanne, um zu beobachten und zu lauschen, während den Eulen-Kindern der Besuch eher egal scheint. "Hansi ist sehr neugierig", meint Lisa Bauer, die ihren tierischen Mitbewohnern auch aus einem anderen Grund dankbar ist. "Das Live-Naturerlebnis ist für Leo und Max wesentlich interessanter, als jeder Tierfilm", berichtete die Mutter, dass sich die Fernsehzeit bei ihren Kindern deutlich reduziert hat. "Wir dürfen derzeit alle einen Gewinn an Lebensqualität erfahren", meint Lisa Bauer abschließend. Und diese Einschätzung scheint auch "Hansi" zu teilen.