Ladenburg. (cis) Die Tafelläden in der Region verzeichnen steigende Kundenzahlen, denn immer mehr Menschen sind durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten auf günstige Einkaufsmöglichkeiten angewiesen. In Ladenburg fehlt ein solches Angebot bisher. "Wir haben uns in den letzten zwei Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt", erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz in der ersten Sitzung des neu

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote