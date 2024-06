Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn am heutigen Freitag um 21 Uhr das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland angepfiffen wird, werden zehntausend Vertreter der "Tartan Army" ihre Lieder singen. So werden die Fans der schottischen Nationalmannschaft genannt, die darauf hoffen, gleich mehrfach die Tor-Hymne "Yes Sir I can Boogie"