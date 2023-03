Alle Fraktionen forderten die Absicherung des Schulweges ein. Ein Vorschlag war, an zwei Stellen in der Neuen Anlage einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn zu malen – zunächst provisorisch. Diesen Wunsch lehnte das Landratsamt ab. "Die zuständigen Sachbearbeiter ziehen sich eben auf ihre Paragrafen zurück – die arbeiten völlig realitätsfern", polterte eine Mutter.

Mit der Freundlichkeit ist es bei den meisten Betroffenen aber vorbei. Weil die Straßenbehörde im Landratsamt einen provisorischen Zebrastreifen an dieser Stelle ablehnte, ist die Verärgerung groß. In den beiden Straßen findet derzeit ein Verkehrsversuch statt, denn es soll getestet werden, ob die Einrichtung von zwei Einbahnstraßen in der Neuen Anlage und in der Schwarzkreuz-/Luisenstraße dauerhaft sinnvoll ist.

Die Querung der Schwarzkreuzstraße sei kein Problem, weil es hier einen Zebrastreifen gebe. Aber am nächsten Kreuzungsbereich sei eben alles anders. Parkende Autos versperren die Sicht. "Auch das Ordnungsamt ist in der Pflicht. Ich verstehe nicht, weshalb hier keine Strafzetteln verteilt werden.

Der Kreuzungsbereich war auch am Samstagmorgen zugeparkt, sodass querende Fußgänger von den Autofahrern nur spät gesehen wurden. An Schultagen ist die Gefahr besonders groß: Kindergruppen, die aus der Nordstadt zur Dalberg-Grundschule laufen, können in der Dunkelheit übersehen werden.

Ladenburg. (stu) "Verkehrssichere Fußwege" bewegen viele Eltern in Ladenburg. Dass es hier Probleme gibt, wurde beim Vor-Ort-Termin an der Kreuzung Neue Anlage/Schulstraße besonders deutlich. Obwohl sich eine Gruppe von 30 Menschen im Kreuzungsbereich aufhielt, drückte so manch rücksichtsloser Autofahrer richtig auf Gaspedal. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Markus Bündig brauchte daher gar keine theoretischen Beispiele heranziehen, um die Problematik an dieser Stelle zu beschreiben.

"Muss erst ein schlimmer Unfall passieren, bis die Straßenbehörde reagiert?", fragte eine Mutter schimpfend. Sie begleitet ihr Kind immer an den Kreuzungsbereich, damit sie hier gemeinsam die Straße überqueren. "Wir fühlen uns einfach nicht wohl, unsere Tochter alleine loszuschicken", erklärt die Mutter.

Die Stadtverwaltung hat sich dem Thema ,Gehwegparken’ angenommen, aber es passiert nicht viel", kritisierte ein Mann. Er will nun selbst aktiv werden und Hinweiszettel drucken lassen, um Falschparker freundlich darauf aufmerksam zu machen, dass sie mit ihrem Verhalten die Schulkinder gefährden.

Beim SPD-Vorsitzenden stand wegen der Ablehnung das Telefon nicht mehr still. Daher hatten sich der Ortsverein und die Gemeinderatsfraktion entschlossen, kurzfristig zu einem Vor-Ort-Termin einzuladen. Stadtrat Gerhard Kleinböck erinnert die Prozedur an die Problematik vor dem Einkaufszentrum in der Wallstadter Straße. Auch dort hatte die Verkehrsbehörde die Reduzierung auf Tempo 30 mehrfach abgelehnt, um sie letztendlich doch zu genehmigen. "Das ständige Bohren hat manchmal Erfolg", findet Kleinböck. Er hatte in der Gemeinderatssitzung vorgeschlagen, dass Ladenburg eine eigene Straßenbehörde im Rathaus ansiedeln sollte, denn dann könnten Entscheidungen direkt vor Ort getroffen werden. Bürgermeister Stefan Schmutz lehnt dies aus Kapazitätsgründen noch ab.

Beim Vor-Ort-Termin war auch SPD-Kreisrat Thomas Zachler dabei, der viele Jahre bei der Polizei in Sachen Verkehrserziehung in den Schulen unterwegs war. Er findet, dass die Genehmigung eines Zebrastreifens an dieser "für Schulkinder sehr gefährliche Stelle" angebracht wäre.

Aber auch ohne den Zebrastreifen beschäftigt die Menschen das Thema "Einbahnstraße". Eine Mutter, die gegenüber dem Parkplatz "Am Graben" in der Neuen Anlage wohnt, lehnt die Einführung kategorisch ab: "Hier werden zurzeit viel höhere Geschwindigkeiten gefahren. Die Maßnahme ist bestimmt autofreundlich, aber die Zeche zahlen die Anwohner."