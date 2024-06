Von Christina Schäfer

Ladenburg. "Gegen das Vergessen". So heißt ein Projekt des Fotografen Luigi Toscano. Er porträtiert darin 400 Überlebende des Holocausts. Als Installation an öffentlich zugänglichen Orten ist die Ausstellung mit einer Auswahl dieser überlebensgroßen Fotos seit Jahren an verschiedenen Plätzen der Welt zu sehen. Für das Projekt wurde Toscano 2021 von