Ladenburg. (stu) Drei Apotheken gab es bislang in der Römerstadt: Die Dr.- Fuchs’sche-Apotheke am Marktplatz, die Kronen-Apotheke in der Hauptstraße und die Galenus-Apotheke in der Bahnhofstraße. Ab Juni werden es allerdings nur noch zwei sein, denn Inhaber Andreas Mächerlein hat den Pachtvertrag für das Traditionshaus mit den schönen Barock-Apotheken-Möbeln nicht verlängert.

