Von Axel Sturm

Ladenburg. Die "Hall of Fame for Great Americans" im New Yorker Stadtteil Bronx erinnert an bekannte Persönlichkeiten, die in ihrem Leben etwas Außergewöhnliches geleistet haben. Dass es auch in Ladenburg eine "Hall of Fame" gibt, wissen vermutlich nur wenige in der Stadt. Es sei denn, sie waren schon einmal im Dienstzimmer von Bürgermeister Stefan