Von Silke Beckmann

Ladenburg. Zehn Tage, prall gefüllt mit Poesie und Prosa, stehen bevor; Ladenburg als Ausrichter der 41. Baden-Württembergischen Literaturtage wird ab dem 7. Juni zur Literaturhauptstadt des Landes. Dort gibt es bis einschließlich 16. Juni über fünfzig Programmpunkte – das Geheimnis um die Inhalte wurde nun im neuen Pop-up-Literaturcafé gelüftet.

Bürgermeister Stefan Schmutz konnte seinen Stolz über ein Programm "voller Qualität und Tiefe" nicht verhehlen und dankte Carolin Callies und Kristin Wolz, den Vorsitzenden des Vereins "Vielerorts – Literatur in Ladenburg", der es zusammengestellt und organisiert hatte. Fünf Jahre sind seit dem Bewerbungsbeschluss vergangen – nun sorgt das rund 160 Seiten dicke Programmheft für Vorfreude in Stadt und Region. Callies sprach von "vielen Perlen", Debütanten werden ebenso zu Gast sein wie "große Namen", darunter der in Damaskus geborene Schriftsteller Rafik Schami beim Eröffnungsabend sowie tags darauf Frank Witzel, Terézia Mora und Ewald Arenz. Der passenderweise auf dem Obsthof Schuhmann aus seinem Bestseller "Alte Sorten" liest.

Hintergrund > Dauer: 7. bis 16. Juni 2024 > Eröffnung mit Autor Rafik Schami: Freitag, 7. Juni, 19 Uhr, Gutshof; > Sonntag, 9. Juni: Verleihung des Baden-Württembergischen Verlagspreises (11 Uhr, Lobdengau-Museum); Ladenburger Buchmesse (11–18 Uhr im Auktionshaus) mit Begleitprogramm (13–18 Uhr im Lobdengau-Museum); > Über 50 überwiegend kostenfreie Lesungen; > Kostenpflichtige Lesungen:Rafik Schami, "Wenn du erzählst, erblüht die Wüste" (7. Juni, 19 Uhr, 15€); Ewald Arenz, "Alte Sorten" (8. Juni, 20 Uhr, 10€); Andrea Petkovic, "Zeit, sich aus dem Staub zu machen" (11. Juni, 20 Uhr, 10€); Arnim Töpel, "Kommissar Günda kommt, de Tschief vun doo" (13. Juni, 20 Uhr, 10€); Paul Maar, "Wie alles kam" (14. Juni, 18 Uhr, 10€) und "Das Sams – und andere Geschichten" (15. Juni, 15 Uhr, 8€, Kinder 5€); Eugen Ruge, "Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna" (16. Juni, 19 Uhr, 10€). > Weitere Infos: www.literaturtage-bw.de

Überhaupt sind die jeweiligen Örtlichkeiten mit Bedacht gewählt: So findet die Lesung der früheren Tennis-Profispielerin Andrea Petkovic bei der Tennisschule Pawlik statt, die vielfach ausgezeichnete Übersetzerin Christa Schuenke spricht auf der Fähre über die hohe Kunst des "Über-Setzens", und Eugen Ruge nimmt das Publikum am Lobdengau-Museum mit auf eine Zeitreise nach Pompeji. Dennis Scheck und Anne-Dore Krohn erzählen "noch mal anders und neu" von Franz Kafka, und Paul Maar wird nicht nur junge Zuhörer mit dem Sams und mehr erfreuen.

"Eine große Bandbreite im Sinne von ‚für jeden was dabei‘", verspricht Callies, wobei der unvergleichliche Charme vergangener "Vielerorts"-Festivals erneut zum Tragen kommt. Denn auch in diesem besonderen Jahr laden private Gastgeber zu Veranstaltungen in ihren Höfen und Gärten ein. Darüber hinaus locken Lyrik-Lesungen, steht auch einmal eine Graphic Novel im Mittelpunkt, findet eine Lesung komplett im Dunkeln statt: Robert Prosser könne sein komplettes Werk auswendig, erklärt Callies. Neu ist auch, dass an allen Ladenburger Schulen und Kindergärten interne Lesungen stattfinden. Für Wolz am schönsten: "Dass erstmals Schüler das Programm mitgestalten", etwa Elftklässler des Carl-Benz-Gymnasiums, die sich Kafka auf die Fahne geschrieben haben.

Eine herausragende Besonderheit ist am Sonntag, 9. Juni, nicht nur die Verleihung des Baden-Württembergischen Verlagspreises, der in diesem Jahr an den Verlag Edition Converso und seine Verlegerin Monika Lustig geht. Sondern auch die Ladenburger Buchmesse, zu der über 20 Verlage der unabhängigen Szene aus ganz Deutschland eingeladen sind. Im Begleitprogramm: Verlagsgespräche und Lesungen. "Ein namhaftes Programm", betont Callies, garniert mit Essen, Trinken und Liegestühlen.

Bereits jetzt ist das Pop-up-Literaturcafé in der Hauptstraße 6 eröffnet – zunächst sonntags von 14 bis 17 Uhr, während der Literaturtage dann täglich. Hier wird der Besucher mit Kaffee und Informationen versorgt, findet Programmhefte vor und kann in den Büchern der Autoren schmökern, die im Rahmen der Literaturtage kommen. Daneben wird es dort auch spontane literarische Aktionen und "Einsprengsel" geben, "man kann sich überraschen lassen", stellt Nicole Hoffmann als städtische Projektleiterin der Literaturtage in Aussicht. Und verweist auf Freitag, 14. Mai, an dem dort ab 18 Uhr ein Helfer-Info-Abend stattfindet für all jene, die die Veranstaltungsabläufe organisatorisch unterstützen möchten.

Der Einlass zu den Lesungen erfolgt in der Regel ab einer halben Stunde vor Beginn, die Zahl der Plätze ist jedoch endlich. Ganz überwiegend wird, wie schon in der Vergangenheit, kein Eintritt erhoben – nicht zuletzt dank Sponsoren, aus deren Reihen der Bürgermeister LIG Bau, den Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und die staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg nannte. Für die sieben kostenpflichtigen Veranstaltungen (siehe Kasten) können ab sofort Karten erworben werden – und zwar bei der Buchhandlung am Rathaus, Domhofgasse 3, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Nummer 0761/88849999 oder online über das Ticketportal Reservix (www.reservix.de).