Ladenburg. (stu) Seine letzten Lebensmonate konnte der stadtbekannte Architekt Jürgen Borkowski nicht mehr in seinem geliebten Ladenburg verbringen. Am 22. Mai verstarb er im Alter von 84 Jahren nach längerer Krankheit in einem Pflegeheim in Sandhausen.

Der Stadtplaner fand bereits in jungen Jahren, als er in Ladenburg mit seinem Geschäftspartner Bert Burger das Architekturbüro