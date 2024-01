Von Axel Sturm

Ladenburg. In 150 Tagen entscheiden auch in Ladenburg die 9650 Wahlberechtigten, darunter 485 Erstwähler, über die Zusammensetzung des Gemeinderats. Sicher ist jetzt schon, dass es unter den 22 Ratsmitgliedern einen starken Wechsel geben wird. Mindestens sechs – vermutlich mehr – Stadträte werden nicht mehr auf der Liste stehen.

Die Freien Wähler, die noch mit vier Mitgliedern im Gremium vertreten sind, haben bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass sie keine Kandidatenliste mehr präsentieren und damit aus dem Rat ausscheiden werden. Aus persönlichen Gründen werden zudem Uwe Wagenfeld (CDU) und Marius Steigerwald (Grüne) nicht mehr antreten. Über den Stand der Wahlvorbereitungen sprach die RNZ mit den Fraktionsvorsitzenden.

> CDU: "Die Mitbewerber müssen sich warm anziehen", kündigte der CDU-Vorsitzende Tillmann Jahn schon beim Neujahrsempfang der Ortsgruppe an. Die Nominierungsversammlung ist für Mitte Februar vorgesehen, und Jahn ist erfreut, dass alle 22 Listenplätze plus Ersatzkandidat besetzt werden können. Auf der Liste steht eine "breite Auswahl an Menschen, die in Ladenburg fest verwurzelt sind". Die Kandidaten sollen ein "Mehrwohl" für die Liste aber auch für die Stadt Ladenburg sein, die zuhören würden und gehört werden wollten. Mit einem Frauenanteil von 25 Prozent auf der Liste ist Jahn nicht ganz zufrieden. "Gerne hätten wir mehr erreicht, aber mit den Damen auf unserer Liste brauchen wir uns nicht zu verstecken", sagte Jahn, der auch auf der Liste stehen wird. Mit dem Juniorchef des Obsthofs Schuhmann, Louis Schuhmann, kann die CDU auch eine Überraschung präsentieren. Ziel von Jahn ist es, dass die CDU stärkste Fraktion bleibt und "zumindest ein bis zwei Sitze hinzugewinnt". Nicht mehr auf der Liste steht Uwe Wagenfeld. Die anderen fünf CDU-Stadträte Günter Bläß, Karl Martin Hoffmann, Sophian Habel, Karl Meng und Christian Vögele treten wieder an. Die CDU will den klassischen Infostand-Wahlkampf verlassen. "Mehr verrate ich noch nicht", so Jahn.

> Bündnis 90 / Die Grünen: Das Vorstandsquartett Marita Möller, Tim Ellerhoff, Jenny Zimmermann und Jürgen Frank, teilte auf RNZ-Anfrage mit, dass die Nominierungsversammlung am 6. Februar, stattfinden wird. Es würden 22 Kandidaten vorgeschlagen, man wolle ein "Spitzenteam" vorschlagen. Dafür seien Personen aus unterschiedlichen Altersstufen und Menschen mit verschiedenen beruflichen Hintergründen angesprochen worden, die an der nachhaltigen Entwicklung Ladenburgs mitarbeiten wollen. Der Frauenanteil auf der Grünen-Liste liege "deutlich über 50 Prozent" und die amtierenden Rätinnen Jenny Zimmermann, Isabel Sohn-Frank und Hanne Zuber hätten bewiesen, dass sie keine "Quoten-Frauen" seien, sondern "mindestens das Fachwissen ihrer männlichen Kollegen" hätten. Marius Steigerwald wird nicht mehr antreten. Alle anderen Fraktionsmitglieder – wie auch Max Keller und Alexander Spangenberg – wollen sich jetzt noch nicht positionieren. Ziel der sechsköpfigen Grünen-Fraktion ist es, "ein bis zwei Sitze hinzuzugewinnen. Die Grünen setzen weiterhin auf den klassischen Wahlkampf mit Wahlständen und Hausbesuchen. Höhepunkt soll die Jubiläumsveranstaltung zum 40-jährigen Grünen-Bestehen am 10. Mai sein.

> SPD: Der Ortsvereinsvorsitzende der Sozialdemokraten, Markus Bündig, teilte mit, dass die SPD am 14. März ihre Liste öffentlich vorstellen wird. Bündig freut sich, dass es deutlich mehr als 22 Bewerber gibt, die an der Stadtentwicklung mitarbeiten wollen. Wichtig ist dem Vorsitzenden, dass sich die Kandidaten "mit der SPD identifizieren", und dies sei "sehr gut gelungen". Ein breites Altersspektrum werde ebenso abgedeckt wie unterschiedliche Berufsfelder. Zudem ist die SPD stolz, dass auch Neubürger auf der Liste vertreten sind. Der Frauen-Anteil liege bei 45 Prozent teilte Bündig mit, der selbst auf der Liste stehen wird. Die amtierenden Ratsmitglieder Steffen Salinger, Angelika Gelle, Uta Blänsdorf-Zahner und Bernd Garbaczok werden erneut kandidieren. Gerhard Kleinböck befindet sich in einer "Überlegungsphase" wie er der RNZ auf Anfrage mitteilte. Bündig will "mindestens zwei Sitze" im Rat hinzugewinnen. Er glaubt, dass Wahlstände nicht mehr zeitgemäß und effektiv sind. "Wir werden auf jeden Fall neue Wege gehen", sagte Bündig, der das Thema aber noch nicht öffentlich präsentieren will.

> FDP: Die Liberalen sind am Ratstisch mit Einzelstadtrat Ernst Peters vertreten. Die FDP werde ihre Liste am 22. Februar präsentieren. Der Stadtrat und FDP-Ortsvereinsvorsitzende ist froh, dass nahezu alle Listenplätze besetzt werden können. Es wurden Menschen motiviert zu kandidieren, die "kompetent und engagiert" sind, so Peters. Die Altersstruktur sei ebenso berücksichtigt worden wie unterschiedliche Berufsfelder. Der Frauenanteil der Liste liege bei 30 Prozent, allerdings sei die Kandidatenfindung noch nicht ganz abgeschlossen. Peters tritt wieder an. Er wäre erleichtert, wenn seine "Einzelkämpfer-Zeit" nach der Wahl vorbei sein würde. "Wir wollen auf jeden Fall mehr als ein Mandat gewinnen", sagte er. Wenn die FDP mit drei Sitzen einziehen würde, wäre sogar der Fraktionsstatus erreicht. Der IT-Fachmann Peters kündigte an, die gesamte Bandbreite der Kommunikation zu nutzen, vom persönlichen Gespräch, über Veranstaltungen, Plakate und Flyer, bis hin zu Aktionen in den sozialen Medien.