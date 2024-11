Von Harald Berlinghof

Ketsch. Ein kunterbunter rund 200 Meter langer Lindwurm wälzt sich durch die Ketscher Gutenbergstraße. Er besteht nach Angaben der Veranstalter aus gut 800 Menschen. Menschen, die sich als Antifaschisten verstehen, als Demokraten oder als Pazifisten. Was sie aber alle vereint, ist ihre Abscheu gegen die AfD, die am heutigen Samstag und morgigen Sonntag ihren Landesparteitag in der Ketscher Rheinhalle abhält.

Es soll ein Satzungsparteitag werden, wo beschlossen wird, dass künftig, Delegierte im Parteitag stimmberechtigt sind, nicht mehr alle Mitglieder. Aber solche politischen Feinheiten interessieren die Demonstranten eigentlich gar nicht. Ihnen geht es ums Grundsätzliche. Und grundsätzlich betrachtet ist die AfD ihrer Meinung nach eine faschistische Partei, die einen rechtsradikalen Parteitag in Ketsch abhält.

​Demonstranten gegen die AfD in Ketsch. Foto: hab

Der Demonstration voraus fährt ein Führungsfahrzeug mit Lautsprecher auf dem Dach. In der relativ engen Straße, durch welche die Demonstranten sich von der Halle zum Marktplatz im Ketscher Zentrum bewegen, sind nur wenige Bewohner an ihren Fenstern erschienen. Ein paar Neugierige schauen über ihre Gartenzäune, einige wenige knallen verärgert ihre Haustür zu. Ketsch liegt in Deutschland und die als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte Partei ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Warum also sollte es nicht auch in Ketsch einige Sympathisanten geben.

Ein breites Bündnis von antifaschistischen und fortschrittlichen politischen Kräften hatte am heutigen Samstag zu einem "Tag der Vielfalt" aufgerufen. Darunter Omas gegen Rechts, das Bündnis für Demokratie und Vielfalt Kurpfalz, Mannheim gegen Rechts, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Heidelberg, Verdi, Die Linke und die Grüne Jugend.

Los ging es bereits am Morgen vom Ketscher Ortskern in Form einer Demonstration zur Rheinhalle, wo ab 8 Uhr die Teilnehmer am AfD-Landesparteitag eintrafen. Zu dieser Zeit war die Halle längst mit Absperrgittern und Polizeikräften abgeriegelt. Rund 200 Demonstranten schwenkten schon um diese Uhrzeit Parolen skandierend ihre Fahnen und Spruchbänder. Zögernd sollen einige AfD Mitglieder sich dem Zaun genähert und sich über die Demonstranten lustig gemacht haben. Wie groß die Anzahl der Polizeikräfte ist, willman beim Polizeipräsidium aus taktischen Gründen nicht preisgeben. Nur soviel: Es seien Anti-Konflikt-Kräfte und Einsatzkräfte aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz.

Während sich die AfD als "konservative Kraft im Südwesten" positioniert, wirft man ihr von Seiten der Demonstranten vor, sexistisch, rassistisch und faschistisch zu sein. "Wer schweigt, stimmt zu. Lasst die Faschisten nicht in Ruh'", reimen die AfD-Gegner. "Faschistenpack" ist ganz undiplomatisch aus dem Block der Demonstranten zu hören. "Den Parteitag hier in Ketsch abzuhalten ist reines Kalkül", sagt Silke Makowski von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Heidelberg. "In großen Städten rechnet die AfD mit großem Widerstand. Hier in einer kleinen Gemeinde glaubt man wohl, dass das nicht so viel Aufsehen erregt. Aber da haben sie sich geirrt. Ich freue mich, dass so viele Menschen unserem Aufruf gefolgt sind und sich auch durch die weiträumigen Absperrungen und Behinderungen nicht haben davon abhalten lassen, ein starkes Zeichen gegen die AfD und ihre rechten Umtriebe zu setzen", so die Aktivistin weiter.

Tatsächlich sind weiträumig um den Versammlungsort, Durchfahrtsverbote aufgestellt. Die Polizei ist mit Anti-Konflikt-Abteilungen vor Ort, um, wenn nötig, deeskalierend einzugreifen. Ausdrücklich verboten ist Pyro-Feuerwerk.

Alles bleibt friedlich. Eine Person zündet dann doch einen violetten Nebelwerfer. Die begleitenden Polizeibeamten sehen sich an und entscheiden nach Rücksprache am Funk, nicht einzugreifen. Nach 15 Minuten erreicht der Demonstrationszug den Marktplatz und zieht nach kurzer Pause wieder zurück zur Festhalle, wo nebenan, wo das "Fest der Vielfalt" mit 18 Infoständen und einem kleinen Musikzelt gefeiert wird.