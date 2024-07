Nußloch. (fhs) Bürgermeister Joachim Förster ist fassungslos: Am Tag, nachdem entdeckt wurde, dass Unbekannte an drei Stellen in Nußloch die Deckel von Kanalschächten und Wassereinläufen auf öffentlichen Wegen und Straßen entfernt hatten, stellt er fest: "Das ist kein Dumme-Jungen-Streich – das ist das völlig falsche Wort dafür", meint das Gemeindeoberhaupt. "Wenn dort jemand stürzt, kann das Folgen haben, die vom Armbruch bis zum Todesfall reichen. Da möchte ich weder in der Haut des Verunglückten noch der des Täters stecken."

Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, hatten die Täter in der Barlach-, Werder- sowie an der Ecke Schiller- und Hildastraße mehrere Schachtdeckel entfernt. Der Gemeindebauhof brachte die Deckel wieder an und sperrte eine Stelle ab, an der eine neue Abdeckung beschafft werden muss.

Auf rund 500 Euro bezifferte Polizeisprecherin Sarah Winterkorn am Mittwoch nun den Sachschaden, verwies aber auch darauf, dass es sich hier um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nach Paragraf 315 b des Strafgesetzbuches handele. Je nach Ermessen der Staatsanwaltschaft und eines Gerichtes können darauf bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe stehen.

Das Polizeipräsidium Mannheim verbreitete am Mittwoch nochmals den Zeugenaufruf: Da durch die Löcher eine erhebliche Gefährdung für Verkehrsteilnehmer bestand, bittet das für Nußloch zuständige Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 um Hinweise. Auch mögliche Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

Update: Mittwoch, 31. Juli 2024, 19.05 Uhr

Kanaldeckel in Nußloch entfernt

Nußloch. (fhs) In verschiedenen Straßen der Gemeinde wurde am Dienstagmorgen festgestellt, dass die Deckel von Schächten und Kanalzugängen entfernt wurden.

Die Gemeinde erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei. Zudem wurde die Bevölkerung über die Sozialen Netzwerke vor den Gefahrenstellen gewarnt, Bauhofmitarbeiter schlossen die offenen Schächte wieder.

Betroffen waren folgende bislang bekannte Stellen:

In der Barlachstraße wurde der Kanaldeckel herausgenommen und daneben gelegt.

In der Werderstraße (gegenüber des Betreuten Wohnens) hat jemand die Abdeckung von Straßenablauf entfernt und auf der anderen Straßenseite vor den Hauseingang gelegt.

An der Ecke Schillerstraße und Hildastraße wurde ebenfalls die Abdeckung von Straßenablauf entfernt. Sie war erst nicht mehr auffindbar, wurde dann aber dank einiger Rückmeldungen von Bürgern entdeckt.

Die ersten beiden Deckel hat der Bauhof wieder eingesetzt. An der Schillerstraße wurde die Stelle gesichert. Die Verwaltung kümmert sich um schnellstmöglichen Ersatz.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen dieser Straftat. Diese können sich unter der Telefonnummer 06222/57090 melden.