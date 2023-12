Rhein-Neckar. (RNZ) Abgeschobener Fährmann, Boris Becker, Königin Silvia: In der Rhein-Neckar-Region sind es vor allen Dingen Leute und Schicksale, die 2023 die meisten RNZ-Leser interessierten.

Hier sind die meistgelesenen und bedeutsamsten Themen aus Rhein-Neckar-Gebiet im abgelaufenen Jahr:

Die Kirche St. Mauritius in Rot: Der Pfarrer der Gemeinde missbrauchte in den 80er und 90er Jahren zahlreiche Jungen. Foto: Vetter

Die Missbrauchsfälle eines Pfarrers in St. Leon-Rot werden von der RNZ aufgearbeitet. Als die betroffene Familie das Unvorstellbare öffentlich machte, wurde sie an den Pranger gestellt.

Foto: Feuerwehr Dossenheim

War es eine Mutprobe oder wollte sich der- oder diejenige einfach nur abkühlen? Auf jeden Fall gab es einen Großeinsatz am Neckar bei Dossenheim.

„Überdurchschnittlich viele“ Beschwerden gibt es über das „Haus am Leimbach“. Foto: Lahm

Undercover recherchierte das "RTL-Team Wallraff" und erhob schwere Vorwürfe gegen ein Pflegeheim in Leimen. Die Heimaufsicht des Landkreises hatte das Haus schon vor dem TV-Bericht im Visier.

Dieser Jaguar sorgte für Schlagzeilen. Foto: Priebe

Huch! Wem gehört denn der Jaguar im Carport? Eine kuriose Geschichte aus Nußloch.

Im März 2022 begann Hakim Aggoun eine Ausbildung zum Fährmann bei der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Ein knappes Jahr später wurde er nach Algerien abgeschoben. Foto: RNZ

Als es am Morgen des 12. Januar um 6 Uhr bei Hakim Nourredine Aggoun klingelte, zog er sich gerade an, um seine Schicht auf der Neckarhäuser Fähre anzutreten. Doch seiner Arbeit konnte er weder an diesem noch an den darauffolgenden Tagen nachgehen. Die Polizei steckte den Fährmann erst in ein Abschiebegefängnis und dann in ein Flugzeug nach Algerien.

Becker veröffentlichte auf „Instagram“ ein Foto mit Mutter Elvira. Screenshot: RNZ

Boris Becker und Leimen - das ist eine wichtige Verbindung für den prominentesten Mann aus der Kurpfalz. Weshalb der frühere Tennisprofi natürlich dort seine Mutter Elvira besucht. Und das dann auch bei Instagram kundtut. Zwischendurch eröffnet präsentiert er sich statt in Wimbledon vor seinem Laden in Istanbul.

Am Ende des Jahres heißt es von Boris Becker: "It’s important to go back to your roots sometimes", als er mit seinen Söhnen Heidelberg und seine Mutter besucht und die Instagram-Welt auch daran teilhaben lässt.

Aber zu Hause gibt es auch Unruhe. Es wird bekannt, dass er das Haus, in dem seine Mutter lebt, veräußert hat.

Silvia und Carl Gustav landeten im Da Vinci auf dem Ladenburger Marktplatz. Foto: Sturm

Anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Königin Silvia ploppte eine alte Anekdote wieder auf. Sie hat zu tun mit dem Königlichen Paar aus Schweden und einem Malheur in Ladenburg.

Kater Moritz: So kannten ihn seine Fans im Stadtteil Weihergärten. Foto: Sturm

Der Tod eines Katers in einem Ladenburger Kiez hat viele Menschen betroffen gemacht.

In Deutschland dürfen die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben eines Autos nicht getönt sein. Symbolfoto: F. Geier

Ein Auto rollt ins Blickfeld und die Fensterscheiben sind schwarz. Von außen sieht man durch die angedunkelten Flächen nicht ins Innere, aber die Menschen im Auto können nach draußen schauen. Und es hat kein deutsches Kennzeichen. Ist das legal?

Symbolfoto: dpa

Wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels kommt ein Psychiater in Haft. 1400 Patienten betreute er und um Weinheim. Nicht wenige davon kommen dann in eine schwierige Lage.

Aufräumarbeiten nach dem Unwetter in Bammental. ​Foto: Holger Karl

"Starkregen-Ereignisse" nennen es Klimaforscher, wenn wieder einmal ein Unwetter schlimme Folgen hat. So war es Ende April, als das Sturmtief "Markus" über die Region zog. Und auch Mitte August machte starker Regen mit Hagelkörnern große Probleme.

Samina Shazi-König kämpft, wie viele andere Ärzte auch, gegen Regressforderungen einer Kassenärztlichen Vereinigung. In ihrem Fall geht es um 300 000 Euro. Foto: Kreutzer

Wie ein Arzt-Ehepaar aus Schriesheim mit Regressforderungen von 300.000 Euro kämpft, kommt es zu einem Gerichtsprozess. Das Urteil ist für die beiden hart.

In der Wieslocher Adenauer-Garage gibt es keine Schranken und Parkscheine, stattdessen kommt digitale Technik zum Einsatz. Ein Defekt hat aber jüngst für einige Probleme gesorgt. Foto: Teufert

Ein defekter Kassenautomat in der Tiefgarage am Wieslocher Adenauerplatz hat mehreren Nutzern unangenehme Post vom privaten Parkhausbetreiber "Fair Parken" beschert. Aber so richtig fair fanden die das nicht.

