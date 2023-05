Wiesloch. (RNZ) Rund 200.000 Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar lesen Tag für Tag eine der acht Lokalausgaben der Rhein-Neckar-Zeitung. Für die Region rund um Wiesloch werden die Inhalte vor Ort in der Schlossstraße 2 produziert – im Herzen von Wiesloch und nah bei den Menschen.

Bislang war in der Schlossstraße auch die Geschäftsstelle der RNZ beheimatet, an die sich Leserinnen und Leser mit ihren Anliegen zu Vertrieb, Anzeigen und Tickets wenden konnten. Aus betrieblichen Gründen hat die Geschäftsleitung allerdings entschieden, die Geschäftsstelle zum 30. April zu schließen. Die Betreuung der Leser aus dem Bereich rund um Wiesloch übernehmen ab sofort die Kolleginnen und Kollegen aus Heidelberg.

Bei Vertriebsfragen können Sie sich telefonisch unter 06221/519-1300 melden, wenn Sie eine Anzeige aufgeben möchten, unter Telefon 06221/519-1190. Der Ticketschalter hat die Rufnummer 06221/519-1210. Per E-Mail sind die Kollegen für Sie unter kundenservice@rnz.de zu erreichen. Unser Sortiment ist in der RNZ-Geschäftsstelle in der Neugasse 2 in Heidelberg erhältlich. Die aktuellen Öffnungszeiten erfahren sie unter www.rnz.de/geschaeftsstellen.

Die Redaktion Wiesloch/Walldorf bleibt aber im gleichen Haus für Sie vor Ort und berichtet auch weiterhin mit der gebotenen Sorgfalt über die Ereignisse in Wiesloch, Walldorf, Dielheim, Malsch, Mühlhausen, Rauenberg und St. Leon-Rot.