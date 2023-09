Hockenheim. (RNZ) Als eine der traditionellen Hockenheimer Brauchtumsveranstaltungen findet von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, auf dem Zehntscheunenplatz ein Französischer Markt statt. Rund ein Dutzend Händler aus Frankreich werden hier unter anderem exklusive französische Spezialitäten aus der Gastronomie sowie handgefertigte Produkte direkt aus ihrer Heimat anbieten.

Neben einer Vielfalt an Wurst- und Käsespezialitäten gibt es traditionellen Flammkuchen, Pasteten, Quiches und Pfannengerichte sowie Oliven, Nougat und französische Gebäck- und Brotdelikatessen. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch eine Vielfalt an Getränken, angefangen von Kaffee-Spezialitäten über französische Biere und Weine, bis hin zu Crémants und verschiedene hochprozentige Getränkevariationen aus unserem Nachbarland.

Auch der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) wird an allen drei Markttagen mit einem Aperitif-Stand vertreten sein. Die Produkte aus der französischen Gourmet-Küche werden nicht nur zum Kauf für zu Hause, sondern auch zum Verzehr direkt vor Ort angeboten. Sie können an Sitzgelegenheiten rund um den Zehntscheunenplatz genossen werden.

"Wir haben im Vergleich zu den Vorjahren an einigen konzeptionellen Verbesserungen und Angebotserweiterungen gearbeitet. Lassen Sie sich überraschen!", empfiehlt der Sprecher des HMV-Arbeitskreises Oliver Grein. In diesem Jahr werden auf dem Markt neben Seifen, Schmuck und Lavendel, auch erstmals von Hand gearbeitete Tischdecken aus der Provence zu finden sein.

Mehr als noch in den Vorjahren hat sich der Arbeitskreis bemüht, den Markt auch für die kleineren Gäste durch zusätzliche Angebote attraktiver zu gestalten. So wird es neben einem Kinder-Karussell auf dem Festgelände in diesem Jahr einen französischen Luftballon-Künstler für Klein und Groß geben. Ein weiteres Highlight der dreitägigen Veranstaltung sind die Weinverkostungen, bei denen regionstypische französische Weiß-, Rot- und Rosé-Weine probiert und auch direkt flaschen- oder kistenweise erworben werden können.

Für das echte französische Flair sorgen darüber hinaus französische Live-Chansons sowie eine Varieté Show mit 80er- und 90er-Hits als musikalische Untermalung. Außerdem kann man am Sonntag zusätzlich das Tabakmuseum in der Zehntscheune am "Tag des Offenen Denkmals" besuchen. Der Eintritt ist frei und es werden mehrere Führungen angeboten.

Info: Hockenheim, 8. bis 10. September, Fr/Sa 10 bis 22 Uhr, So 11 bis 18 Uhr, Zehntscheunenplatz, www.hockenheimer-marketing-verein.de.