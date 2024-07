Hirschberg. (ans) Dass die Arbeit der ehrenamtlichen Gemeinderäte richtig hart sein kann, machte Bürgermeister Ralf Gänshirt vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstag eindrücklich deutlich. Beispielhaft nannte er immer komplizierter werdende Sachverhalte, eine "ausufernde Bürokratie", aber auch das "immer enger werdende finanzielle Korsett".

Vor diesem Hintergrund wirke die Würdigung des Wirkens von fünf Gemeinderäten nochmals intensiver nach. Denn der Bürgermeister verlieh diesen Auszeichnungen für ihre zehn-, 20- und 25-jährigen Verdienste in der Kommunalpolitik und somit für die Gemeinde im Auftrag des Gemeindetags Baden-Württemberg. "Was Sie alle in Ihrem Ehrenamt leisten, verdient den Respekt und die Hochachtung aller Bürger", rief Gänshirt den Gemeinderäten zu.

> Thomas Götz (CDU, für zehn Jahre geehrt): "Er ist kein Freund kurzfristiger Lösungen", charakterisierte ihn Gänshirt. Für ihn seien Entscheidungen stets an der strategischen Ausrichtung zu orientieren. Aufgrund seiner beruflichen Profession trete der betriebswirtschaftliche Ansatz in seinen Beiträgen in den Vordergrund. Dabei sei aber auch stets Humor sein Begleiter.

> Bernd Kopp (FW, für zehn Jahre geehrt): Gänshirt hob in seiner Würdigung dessen "exzellente Fachkompetenz" hervor. Mit dieser bringe er ihnen allen insbesondere technische Sachverhalte näher. "Unaufgeregt, sachlich, klar und bestimmt setzt er sich nicht nur für praktikable Regelungen der Ortsbildgestaltung und Wohnraumbeschaffung ein, auch die Interessen unserer Vereine stehen bei ihm hoch im Kurs", beschrieb Gänshirt den Geehrten.

> Karlheinz Treiber (GLH, für 20 Jahre geehrt): "Ob Ökologie und Ästhetik am Bau, Kunst und Kultur oder die freundschaftlichen Beziehungen zu unseren Partnergemeinden – seine Ausführungen, mitunter auch etwas differenziert zu seiner GLH-Fraktion, sind stets emotional und impulsiv", charakterisierte der Bürgermeister den Gemeinderat. Seine Redebeiträge würden so manches Mal ganz neue Horizonte eröffnen. Als Erster Bürgermeister-Stellvertreter habe er ab 2019 die Gemeinde "mit großer Hingabe" nach außen vertreten.

> Christian Würz (CDU, für 20 Jahre geehrt): Für Würz sei die Kommunalpolitik "seine Passion", und dies auch auf Kreisebene seit 2014, würdigte ihn Gänshirt. Berufsbedingt musste der Gemeinderat auf den Christdemokraten, der seit 1999 dem Gremium angehört für eine Amtsperiode (2009-2014) auf ihn verzichten. Von 2014 bis 2019 war er zusätzlich Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter. "Und seit 2014 als Fraktionsvorsitzender ist er nicht nur Stimmenkönig, sondern auch die starke Stimme der CDU-Fraktion", so Gänshirt. Seine bisweilen pointierten Stellungnahmen, sachlich und in ruhigem Ton vorgetragen, würden selten ihr Ziel verfehlen.

> Werner Volk (FW, für 25 Jahre geehrt): "Sachlich argumentativ, mit Kraft und einer gehörigen Portion verbalem Nachdruck führt er für seine Fraktion der Freien Wähler das Wort", beschrieb der Bürgermeister Volk. Dabei könne es auch mal hitzig und etwas lauter werden. Aber meist ebenso schnell würden sich die Wogen dann wieder glätten. "Sein Wissen und sein Erinnerungsvermögen um viele Sachverhalte der letzten Jahrzehnte bereichern auch immer wieder die aktuellen Beratungen", lobte Gänshirt. Er habe stets das Ohr an der Bürgerschaft und sei vielfältig vernetzt. Seit 2014 ist Volk Fraktionsvorsitzender, 2019 wurde er Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter, und seit diesem Jahr ist er Mitglied des Kreistags.