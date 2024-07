Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Der Countdown läuft, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, der Kartenvorverkauf ist sehr gut angelaufen und die Vorfreude riesig. "Das Stoppelackerfestival 2024 auf dem großzügigen Gelände vom Hofcafé Reisig wird wieder ein richtig geiles Musikevent werden", ist Veranstalter Hermann Reisig laut einer Pressemitteilung überzeugt. Ihm ist es wieder gelungen, vier hochkarätige Bands an die Bergstraße zu holen, die mit Rock, Pop und Party jeden Musikgeschmack abdecken.

Band Bounce bei neuer Fernsehshow

Den Auftakt machen am Freitag, 16. August, AB/CD und Ministry of Rock, zwei der besten Rock-Coverbands, die sowohl die Meilensteine der Rockgeschichte, darunter Songs von Deep Purple, Metallica und Black Sabbath als auch ein Best of von AC/DC auf die Bühne zimmern werden. "Ein absolutes Muss für alle Freunde der ehrlichen, handgemachten Rockmusik, ein Rockspektakel vom feinsten", findet Reisig.

Ein absoluter Renner im Vorverkauf sei der Auftritt von "Baba Explosion" am Samstag, 17. August, die mit eigener und gleichzeitig auch authentischer Art die Hits von Abba zelebrieren. Dieser Abend tendiere in Richtung ausverkauft, und man sollte sich nicht mehr allzu lange Zeit lassen, die begehrten Karten zu ergattern, empfiehlt der Veranstalter.

Übrigens ist es genau 50 Jahre her, dass Abba mit "Waterloo" eine einzigartige Karriere starteten, die mit zahlreichen weiteren Nummer-eins-Hits Lieder für die Ewigkeit schufen, die bis heute Jung und Alt begeistern.

Party pur ist am Freitag, 23. August, angesagt, wenn "Die Bande" den Stoppelacker in eine Partymeile verwandeln wird, wo man Spaß haben, mittanzen und mitsingen kann – bei Malle-, Oktoberfest- und Schlagerhits. Das dürfte ein ausgelassener Abend werden.

Ein Highlight und gleichzeitig krönender Abschluss des Stoppelacker-Festivals wird wohl der Auftritt der Bon-Jovi-Tribute-Band "Bounce" sein, die kürzlich dem Hofcafé Reisig einen Blitzbesuch abstattete.

"Sie gelten als Europas authentischste Bon-Jovi-Band und werden mit einen ihrer diesjährigen 85 Auftritte unter dem Motto ,1984—40 Years of Bon Jovi’ hier bei mir in Saase den Stoppelacker rocken", so Hermann Reisig. Sie freuen sich sehr, zum ersten Mal in Hirschberg in diesem tollen Ambiente auftreten zu können und wollen allen Bon-Jovi-Fans einen unvergesslichen Abend bereiten. Die Musiker wurden übrigens für die neue Sat 1-Show "The Tribute – Die Show, der Musiklegenden" nominiert, die ab 16. August um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Hier werden sie mit elf weiteren Acts um die Krone der Tribute-Bands kämpfen.

Ort des Geschehens

Info: Karten für alle vier Termine gibt es direkt im Hofcafé Reisig, Lobengaustraße 26, Hirschberg, Telefon 06201/51951. Für alle Veranstaltungen Einlass: 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten kosten 28 Euro pro Person. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.