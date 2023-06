Mittags trafen die Hirschberger in Uzès, der Partnerstadt von Schriesheim, ein. In zwei Gruppen wurde ihnen in deutscher Sprache die Stadt vorgestellt. Angefangen im modernen Teil "Place de Schriesheim", sahen die Reiseteilnehmer die ehemalige Kathedrale von Uzès mit dem romanischen Glockenturm, jetzt Saint-Théodorit. Voll mit Wissen ging es weiter nach Estezargues zum farbenprächtigen Hotel "La Fenouillère", wo die Hirschberger fünf Nächte verbrachten.

Eine Nacht verbrachte die Gruppe in Brignais. Am nächsten Morgen ging es weiter nach Uzès. Die Teilnehmer hatten Zuwachs bekommen: Michèle Gaillard, eine langjährige Freundin der Großsachsener Familie Thünker begleitete sie auf der Reise.

Hirschberg. (zg/ans) Für den Partnerschaftsverein ging es mit 45 Mitgliedern Mitte Mai auf eine achttägige Kulturreise in die Provence: Mit im Gepäck: eine "Rose de l’amitié", die der Verein bei einer Station in der Partnergemeinde Brignais vor dem Rathaus pflanzte, so wie 2022 in der Partnergemeinde Niederau. Zusammen mit Bürgermeister Serge Bérard und weiteren Brignairots wurde sie am "Place d’Hirschberg" eingesetzt.

Hirschberg. (zg/ans) Für den Partnerschaftsverein ging es mit 45 Mitgliedern Mitte Mai auf eine achttägige Kulturreise in die Provence: Mit im Gepäck: eine "Rose de l’amitié", die der Verein bei einer Station in der Partnergemeinde Brignais vor dem Rathaus pflanzte, so wie 2022 in der Partnergemeinde Niederau. Zusammen mit Bürgermeister Serge Bérard und weiteren Brignairots wurde sie am "Place d’Hirschberg" eingesetzt.

Im Rathaus empfing man die Hirschberger mit Wein und Fingerfood. Bérard begrüßte die Gruppe herzlich, Partnerschaftsvereinsvorsitzende Danielle Fouache bedankte sich und wies darauf hin, dass sie gemeinsam Ende Juni das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft in Hirschberg, mit den Freunden aus Schweighouse und Niederau, feiern werden.

Eine Nacht verbrachte die Gruppe in Brignais. Am nächsten Morgen ging es weiter nach Uzès. Die Teilnehmer hatten Zuwachs bekommen: Michèle Gaillard, eine langjährige Freundin der Großsachsener Familie Thünker begleitete sie auf der Reise.

Mittags trafen die Hirschberger in Uzès, der Partnerstadt von Schriesheim, ein. In zwei Gruppen wurde ihnen in deutscher Sprache die Stadt vorgestellt. Angefangen im modernen Teil "Place de Schriesheim", sahen die Reiseteilnehmer die ehemalige Kathedrale von Uzès mit dem romanischen Glockenturm, jetzt Saint-Théodorit. Voll mit Wissen ging es weiter nach Estezargues zum farbenprächtigen Hotel "La Fenouillère", wo die Hirschberger fünf Nächte verbrachten.

Anschließend bewunderten sie in "Les Baux-de-Provence" die erhabene Burgruine, die den Ort beherrscht, der fast ausschließlich von schroffen, oft steil abfallenden Bauxit-Felsen umgeben ist. Ein Highlight für die Hirschberger war der Besuch von "Les Carrières de Lumières", ein ehemaliges Kalkbergwerk, das jetzt für Multimedia-Shows und Kunstinstallationen benutzt wird. Die Gruppe staunte über Darstellungen von Mondrian, Vermeer und van Gogh, die auf die riesigen Wände und Böden projiziert wurden.

Tags drauf ging es nach Aigues-Mortes. Schon die Stadtmauer dieser mittelalterlichen Festungsstadt fanden die Vereinsmitglieder beeindruckend. Mit der Bimmelbahn fuhren die Hirschberger durch die mit 8500 Quadratmetern größte Salzanlage des Mittelmeeres, begleitet durch Scharen von rosa Flamingos, die in diesem Naturschutzgebiet leben. Die Gruppe lernte: Je rosafarbener das Salz ist, desto reiner und konzentrierter ist es.

Dann stand Avignon auf dem Programm, ein Unesco-Weltkulturerbe. Die Altstadt von Avignon war schon von außen mit ihrer mächtigen 4300 Meter langen Stadtmauer beeindruckend, mit 39 Türmen und sieben Toren, wie auch die Innenstadt mit ihren mittelalterlichen Gassen. Hier besuchte die Gruppe unter anderem den prunkvollen "Palais des Papes". Auch die Camargue lernten die Hirschberger bei ihrer Reise kennen und besichtigten eine "Manade", eine Tierzuchtanlage für die kleineren weißen und robusten Pferde der Camargue und ihre kampfeslustigen schwarzen Stiere.

Mit Ernteanhänger und Traktor ging es in sumpfiges Gelände raus zu den Stieren. 16 der Tiere warteten auf die fünf weißen Pferde mit ihren Reitern, die sie mit System so treiben, dass sie an der Gruppe vorbeirasen. Bevor es zurück nach Hirschberg ging, besuchte der Partnerschaftsverein noch mal Uzès und hier den Marktplatz sowie das Beaujolais-Gebiet. Kleine schmale Wege durch Weinberge führten zum schönen Dorf Latigné und zu Bio-Winzer Frédéric Berne. Eine wunderschöne und einmalige Reise, waren sich die Teilnehmer am Schluss einig.