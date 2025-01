Hirschberg-Leutershausen. (ans) Nach der Ankündigung der Gemeinde am Montag, dass die Unterführung in Leutershausen beim RNV-Bahnhof ab sofort tagsüber komplett gesperrt ist, wurde Kritik laut. Bei der RNZ meldeten sich Leutershausener, die montags vor der geschlossenen Unterführung standen und sich über die Kurzfristigkeit der Ankündigung ärgerten und auch über den Umweg, den sie in deshalb in Kauf nehmen mussten. Auch beim Bauamt sei Kritik aufgeschlagen, sagte Hauptamtsleiter Frank Besendorfer auf RNZ-Anfrage.

Er räumte ein, dass die Gemeinde die Info sehr kurzfristig herausgegeben habe. Aber am Dienstag wurde sofort nachgebessert: So ist die Unterführung, an der noch bis April gearbeitet wird, ab sofort wieder ganztägig nutzbar. Allerdings kann es zu temporären Sperrungen aufgrund von Gefahrenlagen kommen, wie Besendorfer informierte. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn etwas abgeladen oder Steine angeliefert werden. Ein Schild soll dann über die temporäre Sperrung informieren.

Zudem soll ein dauerhaft installiertes Schild an der Unterführung über die sicheren Alternativen der Überquerung der Bergstraße (B 3) informieren, nämlich an den Ampel-Übergängen beim Brignais-Platz und an der Goethestraße. Die Unterführung wird derzeit umgestaltet, unter anderem um für mehr Sicherheit zu sorgen und um sie attraktiver zu gestalten.