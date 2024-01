Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Das waren bittere Zeiten für die Fastnachter in Leutershausen: 2020 stiegen die großen Sausen, die Heisemer Frauen- und Gemeindefastnacht der Katholischen Pfarrgemeinde letztmals, dann kam die Pandemie.

Und als es im vergangenen Jahr wieder möglich war, stand das Gemeindezentrum St. Martin zur Sanierung und zum Umbau an. Doch das ist jetzt fertig, weshalb es in wenigen Tagen wieder heißen kann: "Hause ahoi!" (Gemeindefastnacht) und "Hause helau!" (Frauenfastnacht).

"Ich hab’ einmal aus Versehen ,Hause ahoi!’ gerufen, da haben die mich fast gefressen", erinnert sich die Präsidentin der katholischen Frauenfastnacht, Heidi Schmitt, lachend. Sie und der Präsident des katholischen Gemeindefaschings, Simon Kolb, freuen sich nach der Pause schon riesig auf die Veranstaltungen: Am Donnerstag, 8. Februar, steigt die Frauenfastnacht, ab 19.51 Uhr, und am Samstag, 10. Februar, ab 20.11 Uhr, die Heisemer Gemeindefastnacht. Einlass in den frisch sanierten Martinssaal ist jeweils ab 18 Uhr.

"Der Saal ist toll geworden", schwärmen Schmitt und Kolb angesichts der "lichteren" Verhältnisse und der neuen Lüftungsanlage. Das wird nicht die einzige Neuerung sein, welche das Publikum erwartet: Simon Kolb kann endlich seine Premiere als Fastnachtspräsident feiern. "Aber mein Vorgänger Franz Götz unterstützt mich weiterhin", ist Kolb dankbar. Unterstützt wird er auch vom bewährten "Fünferrat", während Schmitt allein die Frauenfastnacht moderiert. Und dann steigen die beiden natürlich in die Bütt – Kolb als "Poschde Lui" und Schmitt mit Stefan Wetzel als "Bawett und Katrinsche".

Und? Sitzen die Büttenreden schon? "Nein", erzählen die beiden Präsidenten, die gemein haben, dass sie ihre Reden erst auf den letzten Drücker fertig haben. Neben ihnen sind viele bewährte Mitwirkende und Helfer im Einsatz, denen die beiden sehr dankbar sind und für die im vergangenen Jahr ein eigenes Fest auf dem Reisig-Hof stieg.

Aber auch ein paar neue Mitwirkende sind dabei. Zudem gibt es ein neues musikalisches Konzept: Erstmals wird Ralf Keller, der auch seit einigen Jahren die Frauenfastnacht begleitet, für Partystimmung sorgen. "Wir wollten neben den Älteren auch noch einige Jüngere ansprechen", erklärt Kolb die Änderung. Auch will man wie die Frauen etwas früher mit dem Programm fertig werden, damit noch genügend Zeit fürs Tanzen und für Gespräche bleibt. Vielleicht könne man aber für die Zukunft die Kapelle AM, die seit Jahren die Fastnacht begleitet hat, als eigenen Programmpunkt noch einbauen, wünscht sich der Präsident.

Ansonsten gibt es an beiden Tagen die bewährte Mischung aus Büttenreden und Tanzvorführungen. Essen und Trinken gibt es ebenfalls genug. Beibehalten wird auch die Ordensverleihung an alle und die Kostümprämierung am Samstag. Und eine spaßige Modenschau darf auch nicht fehlen.

"Es wird wieder ein unterhaltsames Programm geben", versprechen die Fastnachtspräsidenten. Seit gut drei Wochen proben die Gruppen fleißig, einmal waren sie schon im Saal von St. Martin.

Es sind schon einige Zusagen eingetrudelt, "die ersten kamen aus Großsaase", erzählt Schmitt schmunzelnd. Dass es voll wird an beiden Tagen, daran haben die zwei keine Zweifel: "Feiern haben die Heisemer schon immer gekonnt." Und wer mitfeiern will, soll doch einfach mal vorbeikommen, sagt Kolb.

Info: Für beide Veranstaltungen gibt es nur eine Abendkasse. Der Eintritt kostet jeweils zehn Euro. Mehr zur Heisemer Fastnacht auf Facebook unter www.facebook.com/HauseAhoi.