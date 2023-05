Hirschberg-Leutershausen. (ans) Erst sorgten immer wiederkehrende verschlossene Schranken für Verdruss, jetzt funktionierte die Ampelanlage an der Bahnhofstraße/B3 nicht. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bestätigte den Ausfall. Die Rufbereitschaft des Amts für Straßen- und Radwegebau sei am Donnerstag, kurz vor 21 Uhr, von der Polizei Mannheim über den Ausfall informiert worden, so Sprecher Ralph Adameit.

RNZ-Fotograf Bernhard Kreutzer hatte aber bereits um die Mittagszeit die ausgefallene Anlage fotografiert. Die Rufbereitschaft sei nach der Information durch die Polizei vor Ort gewesen, teilte Adameit mit. Hierbei habe sie festgestellt, dass der Fehlerstrom-Schutzschalter aus war. Dieser Schalter sei eine Schutzvorrichtung, die bei Fehlerströmen von selbst den Stromkreis abschaltet. Nach dessen Einschalten ging die Anlage wieder in Betrieb. Der Einsatz endete gegen 22.30 Uhr.

Allerdings: Am Freitagmorgen war die Anlage wieder aus. Der Kreis hat die Wartungsfirma informiert, da laut Adameit "wahrscheinlich ein größeres Problem an der Anlage besteht".