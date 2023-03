Hirschberg-Leutershausen. (ans) Aufgrund der sich immer weiter verbreitenden Geflügelpest auch hierzulande, ist nun eine Aufstallungspflicht für Geflügel in Kraft getreten, die im gesamten Rhein-Neckar-Kreis gilt. Auch gibt es ein Ausstellungsverbot. Doch wie gehen eigentlich die Züchter mit der Situation um? Sind sie schon beunruhigt?

Die RNZ hat beim Kleintierzuchtverein Leutershausen nachgefragt. Vorsitzender Thomas Rell zeigte sich im Gespräch noch recht entspannt. "Wir lassen unsere Tiere schon seit Dezember aufgrund des schlechten Wetters in den Stallungen", berichtete Rell. "Zur Brut-Zeit gehen meine Tiere eh nicht raus aus dem Stall."

Insofern fühlt sich der Kleintierzuchtverein gut geschützt. Auch dürfen nun keine Besucher mehr auf die Anlage, informierte der Vorsitzende. Allerdings führt dort ein öffentlicher Weg durch. Sollte es einen Geflügelpest-Fall im Ort oder in unmittelbarer Nähe geben, werde er die Gemeinde bitten, diesen Weg zu sperren, kündigte Rell an.

Wegen der Situation regt er sich aber nicht auf, schließlich komme und gehe sie jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst mit den Zugvögeln. Vorsichtig müsse man natürlich schon sein, meint der Vorsitzende.

Manchen "Behördenwahnsinn" versteht er trotzdem nicht. So sei beispielsweise im vergangenen Jahr die Landesgeflügelschau in Mannheim abgesagt worden, weil es einen Fall in Rheinland-Pfalz gegeben habe. "Dabei werden die Tiere direkt von den Stallungen in die Halle transportiert", konnte Rell diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Er wolle das aber nicht "runterspielen". Nun hofft er, dass Ausstellungen später im Jahr wieder möglich sein werden.