Von Maria Stumpf

Hirschberg-Leutershausen. An der Tür, am Telefon, am Handy, im Internet: Gerade ältere Menschen werden durch Trickbetrüger abgezockt, die Methoden sind vielfältig und werden immer raffinierter. Sich mit unredlichen Maschen vertraut zu machen, hilft, die Methoden zu erkennen und sich zu wehren. Genau dazu informierte Sarah Schaller von der