Hirschberg. (zg/ans) "Niemand, der die Ortsdurchfahrt in Großsachsen regelmäßig nutzt, bezweifelt ernsthaft, dass sie quasi täglich ein Ärgernis sowohl für Tausende Verkehrsteilnehmer als auch die Anwohner darstellt", meldet sich die Interessengemeinschaft (IG) Ortsrandentlastungsstraße zu Wort. Die Situation werde sich weiter verschärfen. Trotzdem sei durch eine Mehrheit im Gemeinderat beschlossen worden, "dass nichts zur Lösung dieses Problems getan werden soll und die Bürger dazu nicht gefragt werden".

Die IG setze sich dafür ein, dass eine Lösung für die Betroffenen gesucht wird und die Hirschberger in diese Entscheidung einbezogen werden. Der Bürgerentscheid am 8. Oktober biete die Möglichkeit, sachlich zum Thema zu diskutieren. "Leider nehmen wir zur Kenntnis, dass in den letzten Tagen vermehrt Argumente gegen den Bürgerentscheid und die Ortsrandentlastungsstraße gestreut werden, die wir als fraglich ansehen", so die IG. Daher bezieht sie Stellung zu einigen Themen.

> Kosten: Eine Straße gebe es natürlich nicht zum Nulltarif, sagen die Befürworter der Ortsrandentlastungsstraße. Trotzdem wurden und werden in Deutschland – "zum Glück" – Straßen gebaut. Die tatsächlichen Kosten würden von einer Vielzahl von Faktoren abhängen. "Auch dazu wäre das im Bürgerentscheid geforderte Planungsverfahren sinnvoll, denn erst dann weiß man genau, über welche Größe, Streckenführung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. überhaupt geredet wird", so die IG. Jede Zahl, die derzeit von verschiedenen Seiten in Umlauf gebracht werde, sei daher "reine Spekulation".

Das betreffe erst recht Aussagen darüber, welche anderen Maßnahmen dadurch verschoben werden müssten und wie lange. Beim Bürgerentscheid selbst gehe es zunächst nur um rund 450.000 Euro für ein Planungsverfahren. Dafür müsse sicher keine andere Maßnahme eingestellt werden, so die IG.

> Verlauf und Zufahrtsstraßen: Erst das Planfeststellungsverfahren kläre den konkreten Verlauf. Es stimme nicht, dass Verkehr unbedingt durch den Riedweg geleitet werden müsste. Fakt sei, dass das grün geführte Landesverkehrsministerium verschiedene Fördermaßnahmen für Ortsumgehungsstraßen daran knüpft, dass es mindestens zwei weitere Zugangsstraßen in den Ort geben muss. "Ohne diese würde Hirschberg zwar auf mögliche Fördergelder verzichten, aber in Summe gegebenenfalls sogar günstiger kommen", glaubt die IG.

Die Durchfahrt wäre trotzdem entlastet, und der tägliche Schleichverkehr durch den Riedweg würde gegebenenfalls durch die Umgehung sogar abnehmen. Aus diesem Grund müssten sich die Anwohner und der Vorstand des TVG, die sich in den letzten Tagen zu Wort gemeldet haben, logischerweise sogar für die Umgehungsstraße aussprechen, ist die IG überzeugt.

> Wasserschutz und Bodenversiegelung: Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens würden umfangreiche Gutachten zu Umwelt-, Arten-, Lärm-, Boden- und Wasserschutz erstellt. Eine Entlastungsstraße werde nur genehmigt, wenn alle Vorgaben erfüllt seien.

Die von der IG "Pro Naherholungsgebiet Apfelbach/Villa Rustica" in Umlauf gebrachte Zahl von mindestens 40.000 Quadratmetern Bodenversiegelung durch die Straße ist laut den Befürwortern "nicht nachvollziehbar". Sie müsste je nach Verlauf rund 30 bis 40 Meter breit sein. Zum Vergleich: Die Ortsdurchfahrt selbst sei mitsamt Gehwegen nur etwa zehn Meter breit und rund einen Kilometer lang.

> Alternativen: Jegliche Alternative außerhalb der Gemeinde liege nicht in Hirschberger Hand. Speziell zum Autobahnanschluss Weinheim-Süd habe sich Weinheim bislang mehr als reserviert gezeigt, der Bund habe einen weiteren Anschluss rundweg abgelehnt, erinnert die IG. Wenn sich bezüglich Entlastung der Ortsdurchfahrt etwas tun solle, müsse Hirschberg das in die Hand nehmen.

> Fazit der IG: Beim Bürgerentscheid gehe es darum, ob eine konkrete Planung als Grundlage für eine fundierte weitere Entscheidung in Auftrag gegeben wird. "Verweise auf Maßnahmen, die andere Gemeinden durchführen müssten, Spekulationen über Kosten und andere Vorhaben, Halbwahrheiten über Zufahrtsstraßen und fragwürdige Zahlen über Bodenversiegelung und Umweltauswirkungen helfen nicht weiter", findet die IG. Das Thema verdiene eine sachliche und seriöse Argumentation im Interesse der Bürger.