Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Elf Jahre nach seinem ersten Auftritt im Olympia-Kino steht der Mannheimer Trompeter Thomas Siffling, inzwischen einer der erfolgreichsten und populärsten Jazz-Musiker Deutschlands, wieder auf der Kino-Bühne in Hirschberg-Leutershausen – diesmal mit seinem neuen Mediterranean Trio um den Akkordeonisten Laurent Leroi und die Bassistin Shana Moehrke.

Durch den einzigartigen Sound des Akkordeons, den Klang des Kontrabasses und das schmeichelnd weiche Spiel des Flügelhorns entsteht eine wunderbar leichte und entspannte Musik, die sofort Urlaubsgefühle weckt – Sehnsucht nach der Côte d’Azur und einem schönen Glas Rosé. Gespielt werden die Lieblingssongs der Musiker, darunter etliche bekannte Klassiker.

Dazu werden ausgesuchte Weine der Winzergenossenschaft Schriesheim angeboten. Das Konzert beginnt am Mittwoch, 13. November, um 20 Uhr, Saalöffnung und Beginn der Weinverkostung ist bereits um 19 Uhr.

Info: Der Eintritt zur Veranstaltung "Jazz & Wein” inklusive einem Glas Wein im Olympia-Kino beträgt 26 Euro, Förderkreismitglieder zahlen 24 Euro. Karten gibt es ab sofort gegen Vorkasse. Interessenten wenden sich hierfür per E-Mail an foerderkreis@olympia-leutershausen.de oder rufen an unter Telefon 06201/53600. Dann wird die Kontoverbindung mitgeteilt.