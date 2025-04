Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Pünktlich zur Saisoneröffnung ihres Hofcafés am Samstag, 5. April, startet Familie Reisig auch den Vorverkauf für das fünfte Stoppelacker-Festival im August. Aus Sicht von Hermann Reisig ist das Festival, das früher im Hof stieg, schon legendär. Und das kann er auch sagen, denn das Event genießt Kultstatus. "Uns ist es gelungen, vier hochkarätige Bands an Land zu ziehen, die für jeden Geschmack etwas bieten", freut sich der Hofherr.

Wie gewohnt werden die Gäste auch kulinarisch verköstigt mit Bratwurst, Fleischkäse, Laugenstangen und Pommes sowie Cocktails, Wein, Bier und alkoholfreien Getränken. Um den reibungslosen Ablauf kümmern sich rund 30 ehrenamtliche Helfer. An einem Abend werden zudem zwei professionelle Barkeeper im Einsatz sein.

Bis zu maximal 1000 Gäste pro Veranstaltung heißen die Reisigs im August wieder auf ihrem Stoppelacker beim Hof in der Lobdengaustraße 26 willkommen. Mehr sollen es auch nicht werden, denn schließlich schätzen die Gäste auch die familiäre und schöne Atmosphäre. Wie auch Bands, die inzwischen auf Reisigs zugehen und fragen, ob sie nicht mal beim Stoppelacker-Festival spielen können.

Diesmal können sich die Besucher auf Rock, Pop und Party an zwei Wochenenden mit "Bryan Adams Tribute", "MAFFAYpur", "Alex im Westerland" und "Die Bande" freuen. Und auch Hausherr Reisig selbst will sich wieder etwas für einen kleinen Auftritt einfallen lassen. Die Bands und Daten im Einzelnen:

> "Bryan Adams Tribute" am Freitag, 15. August: Die Band reist aus Dänemark an und will die Besucher mit einem "Best of" von Bryan Adams begeistern. "Ich habe sie letztes Jahr zum ersten Mal im Capitol in Mannheim gesehen und war total geflasht. Die sind so nah dran am Original", schwärmt Hermann Reisig. Er habe sie unbedingt beim Festival haben wollen. Ihre Bedingung: Sie müssten für mindestens einen weiteren Auftritt in der Nähe gebucht werden, um nach Deutschland zu kommen. Das klappte, und so kann man sie auch in Großsachsen hören.

> "MAFFAYpur" am Samstag, 16. August: Die Peter-Maffay-Tribute-Band könnte dem einen oder anderen durch eine Fernsehshow ein Begriff sein. So war die Band bei der SAT1-Show "The Tribute" dabei und schaffte es hier sogar bis ins Finale. Weil die Musiker wiederum mit denjenigen der Bon-Jovi-Tribute-Band "Bounce", die im vergangenen Jahr aufgetreten ist, befreundet sind, war der Kontakt schnell hergestellt. "Eine ganz tolle Truppe", freuen sich die Reisigs schon auf deren Auftritt.

> "Alex im Westerland" am Freitag, 22. August: Wie der Name schon verrät, will die Band den Stoppelacker mit den größten Hits der "Toten Hosen" und der "Ärzte" rocken. Hermann Reisig hat die Band schon zweimal live erlebt. "Die machen eine energiegeladene Show", schwärmt er. "Zweieinhalb Stunden mit voller Power." Sie würden beste Unterhaltung für Hosen- und Ärzte-Fans bieten.

> "Die Bande" am Samstag, 23. August: Schon im vergangenen Jahr begeisterte die Partyband beim Stoppelacker-Festival. "Die haben den Acker in eine Partywiese verwandelt und vier Stunden lang für Stimmung gesorgt", erinnert sich Karin Reisig gerne. "Die wollten gar nicht mehr aufhören zu spielen", erzählt sie lachend. Noch am gleichen Abend verpflichteten die Reisigs sie für 2025.

Info: Beginn der Stoppelacker-Festival-Konzerte ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Tickets kosten 28 Euro pro Stück. Sie gibt es ab Samstag, 5. April, im Hofcafé Reisig, Lobdengaustraße 26, Hirschberg-Großsachsen, zu den Öffnungszeiten oder nach telefonischer Absprache unter der Rufnummer 06201/51951.