Von Volker Knab

Hirschberg-Großsachsen. Keine Angst. Der Stier, der am Sonntag mit bedrohlich gesenkten Holz auf der Reitanlage in Großsachsen stand, war aus Holz. Nur ein schlichtes Übungsobjekt am Trail-Tag des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein (RFPZV) Großsachsen. "Wir sind ausgebucht", freute sich Organisatorin Heike Bernhard-Fischer über die Resonanz.

22