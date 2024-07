Hirschberg-Großsachsen. (ans) Bei Martin Heinrich Bitzel denkt man automatisch an ganz viele "Ur"s. So ist er unter anderem Ur-Großsaasemer und ein Urgestein der Kommunalpolitik. "Aber ich fühle mich jünger, als ich bin", sagt Bitzel lachend im Gespräch mit der RNZ anlässlich seines Ehrentags. Am heutigen Dienstag wird er nämlich 85 Jahre alt.

Und der Ehrengemeinderat gehört nicht zu