Hirschberg. (ans) Für reichlich Diskussionen sorgten in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag die von der Verwaltung vorgeschlagenen Sanierungen der Parkplätze am Sportzentrum und vor der alten Schillerschule. Schwer tat sich besonders die CDU mit dem Vorschlag: "Wir sind schon überrascht, dass dies jetzt so von der Verwaltung kommt", meinte Thomas Götz.

