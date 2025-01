Hirschberg-Leutershausen. (cis) Das "Ave Maria", das würde sie doch so gern hören, sagt Paula. In der Kirche. Bei der Hochzeit von Tochter Jenny. Dafür ist alles vorbereitet – nur kommen soll es anders. Schließlich ist da auch die Beerdigung von Dorfekel Alfons – in der gleichen Wirtschaft. Da werden Bräutigam und Pfarrer kurzzeitig zu Sargträgern, die Hochzeitsgesellschaft zur Trauergemeinde, und alle ach so perfekten Planungen werden völlig ungeplant über den Haufen geworfen.

"Die schwarze Trauung", geschrieben von Hugo Rendler, ist ein Stoff, der schon auf dem Papier Unterhaltung verspricht. Und die liefert das Heisemer Dorftheater. Unter der Regie von Walter Pfefferle trumpft es zur Premiere am Freitagabend in der Aula der Martin-Stöhr-Schule mit einem äußerst spielfreudigen Ensemble auf, das in der Überarbeitung mit Mundartdialekt für jede Menge Heiterkeit in den voll besetzten Reihen sorgt.

Der Autor habe ihnen freie Hand gelassen, zeigt sich Pfefferle dankbar. Nach den vielen englischen Komödien sei es Zeit für eine Veränderung gewesen. Die reiht sich nahtlos ein in den Unterhaltungswert der bisherigen Inszenierungen. Ein volles Dutzend Schauspielerinnen und Schauspieler rauscht über die Bühne, es ist ein Kommen und Gehen im Minutentakt in der Umgebung der "Engel"-Wirtschaft mit ihren für den Trauerkaffee gedeckten Tischen.

Hier, in einer Kulisse mit viel Liebe zum Detail, werden zwischen Türen und Kamin Geschichten erzählt, wird Sehnsüchten nachgetrauert, wird ein Raum der Suchenden – die Pfarrerin, die ihre Trauergemeinde vermisst, während der Pfarrer es auf seine Hochzeitsgesellschaft abgesehen hat – und einer für die großen und kleinen Absprachen und Geheimnisse kreiert. Und warum sollte bei Wirtin Gerda nicht zwischenzeitlich auch ein Sarg mal eben beherbergt werden.

Paula (l.) und Wirtin Gerda proben die Hochzeitsliturgie – die lässt auf sich warten. Foto: cis

So skurril wie es auf der Bühne zugeht, so skurril sind teils auch die Figuren. Allen voran der Alleinunterhalter, gespielt von Bernhard Götz. Er darf Rotz und Medizintropfen in seinen Schal wischen, nach Herzenslust schief singen, und zwischendurch sorgt er mit seinen eingeschmissenen Sätzen immer wieder für die Pointen des Abends. Man tut allerdings gut daran, mit dem Heisemer-Dialekt vertraut zu sein, sonst könnten einem Götz’ Witze abhandenkommen.

Derweil brilliert Walter Pfefferle in ungezwungen natürlicher Art als Fritz, Neffe des Verblichenen, Ehefrau Eva-Marie Pfefferle schlüpft als Paula in eine Paraderolle, in der sie zusammen mit Wirtin Gerda, dargestellt von Eva-Maria Rehberger, für die wohl unterhaltsamste Szene sorgt. Sie hat nicht nur Tochter Jenny, gespielt von Johanna Götz, und – den hochdeutsch sprechenden – Schwiegersohn Tom (Heiko Delakowitz) unter der Fuchtel, sondern auch ihren so loyalen wie leicht trotteligen Ehemann Paul (Franz-Ulrich Keppler), der zum Ende bei einer für das Stück wichtigen Aufklärung die Lacher auf seiner Seite hat.

Schön ist auch der Schlagabtausch zwischen den geistlichen Häuptern. Monika Schmitt als evangelische Pfarrerin – hellblaue Adidas-Sneaker mit knallroten Schnürsenkeln – und Thomas Götz als altgedienter und gelackschuhter katholischer Pfarrer überbieten sich in ihren Ausführungen zum Vorbild-Dasein. Mit Gabriele Poitevin als Bestattungsunternehmerin, Rabea Götz als Karma-gläubig-angehauchte Bedienung und dem ewig nach Alkohol dürstenden Hochzeitsgast Bernd (Martin Bahr) wird das Dutzend dann rund.

Gibt es am Ende ein versöhnliches Ende? Natürlich. Ein Happy End? Sicher. Nur nicht so wie erwartet. Und erklingt zum Ende noch das "Ave Maria", nach dem sich Paula so verzehrt? Wer weiß. Die letzte Aufführung am 12. Januar gibt alle Antworten. Mit "Die schwarze Trauung" liefert das Heisemer Dorftheater nach fünf Jahren Pause einen wahrhaft beschwingten Start ins neue Jahr.

Am Ende ist es dennoch ein Premierenabend, in dem Melancholie mitschwingt. Denn die Vorbereitungen zum Stück, für das die Proben schon im Sommer 2023 begannen, verliefen alles andere als glatt, wie Eva-Marie Pfefferle erzählt. Da gab es Ausfall und Neubesetzung – aber vor allem den Tod von Bernhard Adler. "Wir vermissen ihn sehr. Heute noch", schickt Pfefferle einen Gruß in den Himmel; unter dem Applaus des Publikums.