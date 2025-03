Heiligkreuzsteinach-Hilsenhain. (el) Noch bevor die Vegetation richtig Fahrt aufnimmt, wurde in Hilsenhain am Samstag das Lärmfeuer abgebrannt. In den vergangenen Tagen hatte das milde Frühlingswetter auch auf den Höhen des Odenwaldes für sanftes grün auf Feld und Flur gesorgt.

Seit inzwischen 14 Jahren ist Hilsenhain Teil der historischen Signalkette vom Rhein bis zum früheren Limes.