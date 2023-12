Heddesheim. (max) Zu einem aufwendigen Einsatz an einem in Brand geratenen Strommast ist die Freiwillige Feuerwehr in Heddesheim in der Nacht zum Montag, 25. Dezember, gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte auf Facebook mitteilten, sei schon die Anfahrt nicht leicht gewesen, da der Mast auf einem Feld steht, das wegen des anhaltenden Regens nicht zu befahren war.

Daher verbanden die Feuerwehrleute mehrere C-Schläuche, um den Mast zu Fuß erreichen und löschen zu können. Vorher hatten die Versorgungswerke Heddesheim die Stromleitung abgeschaltet. Laut Feuerwehrbericht sei der Brand auf eine Überspannung in Folge eines vorherigen Stromausfalls zurückführen.

Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, konnte bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung gebracht werden.