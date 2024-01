Wiesloch. (hds) Es war ein erfolgreiches, spannendes Wochenende für die Handballabteilung der TSG Wiesloch, blickt Leiter Florian Sauter positiv zurück: Denn bei den beiden Turnieren in der heimischen Stadionsporthalle belegte der C-Jugend-Nachwuchs den zweiten Platz, einen Tag später holten sich die Mädels der TSG den Titel bei der D-Jugend.

Beim Ranko-Handball-Cup 2024 traten am ersten Turniertag insgesamt sieben Teams der Jungs im C-Jugend-Turnier an, um ihre Kräfte auf der Platte zu messen. Angereist waren Mannschaften aus den Jahrgängen 2009 und 2010 aus fünf Verbänden, so unter anderem die HB Ludwigsburg, die Rhein-Neckar Löwen, HG Oftersheim/Schwetzingen, TuS Altenheim, TV Nieder-Olm, TSG Mainz-Bretzenheim – und natürlich die TSG Wiesloch. Erst im Finale mussten sich die Gastgeber gegen Ludwigsburg mit 9:15 geschlagen geben. Dennoch ein Erfolg, bestätigte TSG-Handball-Abteilungsleiter Sauter: "Wir sind erstmals seit elf Jahren ins Finale eingezogen, also eine Premiere für uns", freute er sich. Sauter hatte vor etwas mehr als einem Jahr die Nachfolge als Abteilungschef von seinem Vater Harald übernommen.

In der Halle herrschte eine tolle Stimmung: Die Teams wurden von der mitgereisten Fangemeinde lautstark unterstützt, nach jedem Treffer ertönte laute Musik und die Namen der Torschützen wurden vom Hallensprecher verkündet. Es wurde in den jeweiligen Partien gekämpft, sich gegenseitig angefeuert und jeder Treffer gefeiert.

Auch die gegnerischen Mannschaften gaben alles: Pascal Fronia (rechts) von den Rhein-Neckar Löwen im Spiel gegen Arne Weinmann (links) vom TV Nieder-Olm. Foto: Jan A. Pfeifer

"Für alle, die hier mitmachen, ist es eine tolle Sache. Handball auf größerer Bühne zu erleben und sich gleichzeitig in einem Turnier auf die Rückrunde vorzubereiten, ist vor allem im Nachwuchsbereich wichtig", erklärte Sauter. So haben alle Mannschaften die Möglichkeit, über die Verbandsgrenzen hinweg ihr Können unter Beweis zu stellen und sich nach der Weihnachtspause bestens auf die Rückrunde vorzubereiten.

Die TSG setzte sich dann im Halbfinale mit 16:15 gegen die Jungs vom TV Nieder-Olm durch, um dann im Endspiel doch eher chancenlos gegen die Vertretung aus Ludwigsburg zu verlieren. Auch wenn TSG-Trainer Jonas Ruß im Vorfeld des Turniers bereits ein gutes Gefühl hatte: "Wir kommen ins Finale", orakelte er.

Organisatorisch gab es im Vorfeld für das sechsköpfige Team aus Wiesloch viel Arbeit: "Es mussten Einladungen verschickt und Spielpläne erarbeitet werden", informierte Sauter. Kurzfristig mussten zudem die zeitlichen Abläufe korrigiert werden, da zwei Teams abgesagt hatten. Für die Fangemeinde auf den Tribünen gab es nicht nur spannende Spiele, sondern auch für deren leibliches Wohl bestens gesorgt. Ute Meudt und Julia Sauter koordinierten die Schar der Helfer.

Das sonntägliche Turnier der D-Jugendlichen Mädchen gewannen die Rhein-Neckar-Löwen deutlich mit 17:10 gegen den aus der Pfalz angereisten TV Offenbach, die TSG Wiesloch blieb eher chancenlos. Dafür trumpften die Mädels, allesamt aus dem Jahrgang 2011/2012, mächtig auf. Sie gewannen alle ihr Spiele. Das Mädchen-Turnier, ebenfalls in der D-Jugend veranstaltet, wurde nur als Gruppenphase ausgerichtet – und dabei hatten die heimischen Mädels die Nase vorn. Spannend beim Duell "Jeder-gegen-Jeden" war vor allem die Partie gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das die Wieslocher knapp mit 10:9 für sich entscheiden konnten.