Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Vier Sommertagszüge finden am Sonntag, 21. April, in der Region rund um Heidelberg statt. Die RNZ bietet im Folgenden eine Übersicht, wo und wann das "Strih, strah, stroh" sowie weitere Lieder zur Begrüßung des Sommers und Vertreibung des Winters angestimmt werden können.

Dossenheim

Der Heimatverein und die Gemeinde sind als Veranstalter für den Sommertagszug am Sonntag verantwortlich. Die Zugaufstellung ist um 13.30 Uhr im Lorscher Weg/ Am Rebgarten. Bei der Zugaufstellung wird darum gebeten, den Zufahrtsbereich von der B 3 in den Keltenweg für den Verkehr freizuhalten. Der Zug wird sich durch folgende Straßen bewegen: Schwabenheimer Straße, Rathausplatz, Bahnhofstraße, Querung B 3, Neckarstraße, Jahnstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße bis zum Schulhof der Kurpfalzschule. Dort werden die Brezeln verteilt. Für Sitzgelegenheiten, Getränke und einen kleinen Imbiss auf dem Schulhof sowie auch Kaffee und Kuchen sorgt die Handballabteilung der TSG Germania.

Leimen

In der Großen Kreisstadt startet der Sommertagszug im Stadtteil Leimen-Mitte am Sonntag um 14 Uhr in der Danziger Straße. Die Aufstellung erfolgt ab circa 13.45 Uhr auf Höhe des Restaurants "Liedertafel". Die Route führt über Breslauer Straße, Wilhelm-Haug-Straße, Falltorweg, Bürgermeister-Weidemaier-Straße, Hirtenwiesenstraße, Nußlocher Straße und Rathausstraße. Am neuen Verwaltungsgebäude gibt es für alle teilnehmenden Kinder die begehrten Sommertagsbrezeln. Im Anschluss an den Sommertagsumzug ist ein fröhliches Beisammensein vor dem alten Rathaus bei Waffeln, Kaffee, Getränken und Leierkastenmusik angedacht. Zudem gibt es Auftritte des Cha-Cha-Clubs und des Turmschulchors.

Neckargemünd-Waldhilsbach

Im Neckargemünder Stadtteil findet der Sommertagszug am Sonntag ab 11 Uhr statt. Veranstalter sind die Ortsverwaltung und der Kindergarten. Die Aufstellung erfolgt in der Heidelberger Straße am Ortsausgang Richtung Königstuhl. Der Zug zieht dann durch die Heidelberger Straße über die Gaiberger Straße, den Verbindungsweg, den Kohlackerweg, wieder auf die Heidelberger Straße und von dort über die Schulstraße bis in den Erdgrubenweg, wo der Zug am Parkplatz beim Sportplatz aufgelöst wird.

Spechbach

Der Abmarsch erfolgt am Sonntag um 13.30 Uhr beim Martin-Luther-Haus. Die Strecke führt über Reichartshäuser Berg, Hirtenstraße, Brückenwiesen, Am Heiligenbuckel und Hauptstraße zum Turnhallenvorplatz. Dort wird traditionell der Winter verbrannt.