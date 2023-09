Von Edda Nieber

Hirschberg. Ein normales Schuljahr ohne Hiobsbotschaften, das wünscht sich Andrea Auer, Schulleiterin der Grundschule Großsachsen. Am Montag starten ihre Kolleginnen und Kollegen, 166 Schüler und sie wieder in den Alltag. Wobei, nicht ganz: Für 45 der Kinder war es bisher nicht alltäglich, in die Schule zu gehen. Für sie beginnt ab jetzt ein neuer