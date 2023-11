Neckarsteinach. (lesa) Vier Burgen gehören seit Jahrhunderten zu den Sehenswürdigkeiten Neckarsteinachs. Seit Neuestem sollen auch drei Gondeln die Menschen in die und in der Vierburgenstadt anlocken.

Auf der Terrasse des Geopark-Cafés in der Neckarstraße, im Herzen der Neckarsteinacher Altstadt, stehen drei Gondeln, wie Wintersportler sie von alpinen Pisten kennen. Nur, dass darin keine Skier und Sportler von A nach B transportiert werden, sondern kleine Gruppen gemütlich essen – wenn sie rechtzeitig reserviert haben.

"Es läuft bis jetzt richtig gut", freut sich nämlich Alexander Götz, Geschäftsführer des Cafés. "Viele Samstage und Sonntage sind schon gebucht." Er betreibt das "Café & Loungerie" gemeinsam mit seiner Frau und hat die Gondeln angeschafft. "Neckarsteinach ist in einem Dornröschenschlaf, wenn die Weiße Flotte nicht fährt", erklärt er die Idee, eine weitere Attraktion für das Vierburgenstädtchen zu schaffen – und natürlich Gäste in das kleine Café zu locken.

Das hat sich Götz, der das Lokal 2020 übernahm, einiges kosten lassen. Insgesamt rund 25.000 Euro seien in die Anschaffung und den Ausbau bei einem Neckarsteinacher Spezialisten – Regionalität war Götz wichtig – geflossen. Die Kabinen selbst stammen aus dem Tiroler Zugspitzgebiet. Ausgestattet sind die Gondeln, in die jeweils sechs Personen passen, mit Lüftung, Heizung und Mobiliar zum Essen. Darin genossen werden kann, was generell auf der Speisekarte der Gastronomen steht. Dazu gehören neben Frühstück, Kaffee und Kuchen auch an den entsprechenden "Spezialtagen" Nudeln mit verschiedenen Pesto-Soßen oder Käsefondue.

Aber Götz und sein Team wollen mit den Gondeln, die am Allerheiligenmarkt ihren Einstand feierten, nicht nur gemütliche Plätze auf der Terrasse einrichten: "Wir wollen einen Ort der Begegnung schaffen", sagt der Familienvater, den Neckarsteinach-Besucher auch als Fährmann der Weißen Flotte kennen könnten. Vor den Gondeln steht bereits ein Holzpflock, in den die Café-Besucher quasi im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs Nägel einschlagen können. Und auch weitere Ideen für die Gondeln hat Alexander Götz: etwa die Nutzung als Lokalität für ein Kulturangebot. "Hätte der Tag 38 Stunden, hätte ich noch 20 andere Gondeln", schmunzelt er.

Doch bis das der Fall ist, begnügt er sich mit den vorhandenen Dreien und deren Nutzungsmöglichkeiten. Und Götz freut sich über die Resonanz von den bisher überwiegend einheimischen Nutzern: "Es ist noch keiner ausgestiegen, der nicht begeistert war."