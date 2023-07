Eppelheim. (lesa) So groß wie beinahe zehn Fußballfelder ist die Fläche, die jüngst bei einem Feldbrand in Eppelheim völlig abgebrannt ist. Sieben Hektar Stoppelacker gingen in Flammen auf. Rund 60 Einsatzkräfte der Eppelheimer sowie der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand in einem stundenlangen und gefährlichen Einsatz löschen – auch mit Hilfe der ortsansässigen Landwirte, die mit

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote