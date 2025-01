Ladenburg. (dani) Wilde Trompetensoli treffen auf schwere Bässe der Tuba, und das Publikum wird abwechselnd angeheizt und in die Knie gezwungen: Die Ankündigung der Hirschberger Agentur DeMi Promotion verspricht einen fetzigen Abend mit guter Musik zum Tanzen.

Der zweite Auftritt am ersten Wochenende des diesjährigen Musikfestivals auf der Festwiese steht fest jetzt fest. DeMi Promotion präsentiert am Freitag, 22. August, LaBrassBandas "Polka Party". Als Special Guests treten außerdem die Gruppe Moop Mama mit Sängerin Älice und die Band Dis M auf.

LaBrassBanda ist eine aus Übersee am Chiemsee stammende Blasmusikgruppe um Frontsänger Stefan Dettl. Sie hat sich mit ihrer energiegeladenen Tanzmusik und bayerischen Lyrics eine ganz eigene Nische geschaffen. "Songs wie ,Autobahn’ oder ,Nackert’ verlangen bei ihren spektakulären Live-Konzerten von jedem Fan vollen Körpereinsatz und sorgen für Wahnsinnsstimmung in der Zuschauermenge", heißt es von DeMi Promotion.

Das Rezept für den Erfolg von LaBrassBanda: "Man nehme eine große Portion Blasmusik und mische diese mit Polka, Balkan Beats und Dancefloor-Rhythmen, füge noch etwas Jazz, Mariachi, Gypsy, Techno und Tuba hinzu und garniere das Ganze dann mit Texten in bayerischer Mundart", so die Veranstalter in einer Mitteilung.

Neben den in Lederhosen und barfuß spielenden Musikern von LaBrassBanda wird die Band Moop Mama mit Sängerin Älice an diesem Abend auf der Festwiese auftreten. Ihre Musik ist eine Mischung aus Blasmusik, Pop und Hip-Hop. "Die Musik von Moop Mama und Älice ist mehr als nur Unterhaltung – sie ist ein Aufruf zur Gemeinschaft und zur Veränderung", heißt es von DeMi Promotion. Mit unverkennbarer Energie, eindringlichem Sound und inspirierenden Texten begeistern sie ein breites Publikum.

Die dritte Gruppe des Abends setzt statt auf Blasmusik vor allem auf Gitarren. Dis M, eine dreiköpfige Band aus Süddeutschland, sorge mit lässigen, sympathischen Vibes dafür, dass jede Show unvergesslich bleibt, so die Veranstalter. Als eine Mischung aus bayerischem Pop, Ska, Rap & Reggae beschreibt DeMi Promotion das, was die drei Jungs auf die Bühne bringen und womit sie jedem Song ihren ganz eigenen Sound geben.

Das klingt nach einer bunten Mischung und einem Abend, an dem wohl kaum ein Bein lange still stehen wird. Am Tag darauf, Samstag, 23. August, kommt mit den Fantastischen Vier die Band, die den deutschen Hip-Hop mitbegründet hat und seit Jahrzehnten ihre Fans begeistert.

Info: Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Internet bei reservix und Eventim. Für die Fantastischen Vier kosten sie 79 beziehungsweise 89 Euro, für LaBrassBanda, Moop Mama, Älice und Dis M rund 60 Euro. Die Polka Party beginnt um 18.30 Uhr, der Auftritt der "Fantas" um 20 Uhr.