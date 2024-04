Walldorf. (kbw) Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, kommt am Samstag, 13. April, nach Walldorf. Im Evangelischen Gemeindehaus, Schulstraße 4, spricht sie ab 17.30 Uhr auf der Veranstaltung "Europa anders denken".

Der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine stelle die Europäische Union vor eine Bewährungsprobe, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung.

"Brauchen wir eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik? Was ist die künftige Rolle Deutschlands in der EU? Wie schaffen wir den wirtschaftlichen Aufschwung?", lauten die Fragen, denen Strack-Zimmermann nachgehen will.

Für den Einlass zur Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Sie ist über den folgenden Link möglich: www.t1p.de/maszfdp.