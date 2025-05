Eppelheim. (fhs) Plötzlich und unerwartet ist der Eppelheimer frühere Vereinssprecher Klaus Preuß am Maifeiertag gestorben. Er war Kirchengemeinderat, in der Kommunalpolitik aktiv, ehemaliger Vorsitzender sowie Ehrenmitglied des Sängerbunds Germania Eppelheim und als Ortschronist auch Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Zeitung. Preuß wurde 85 Jahre alt. Die Beisetzung findet am Freitag

