Eppelheim. (fhs) Wenn eine Auftragsvergabe die Stadt Eppelheim mit rund 250.000 Euro erheblich günstiger als erwartet kommt, ist "eigentlich hier jede Diskussion überflüssig." So formulierte es SPD-Stadtrat Jürgen Geschwill in zurückliegender Gemeinderatssitzung. Dennoch gab’s Wortbeitrage bei der Vergabe der Metallbau- und Verglasungsarbeiten für den Anbau ans Feuerwehrgerätehaus an der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote