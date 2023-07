Eppelheim. (lesa) Ein geistesgegenwärtiger Feuerwehrmann und seine Kameraden haben wohl am Samstagmorgen das Leben eines Autofahrers gerettet. Dieser war in der Schulstraße gegen 2.30 Uhr mit seinem Kleintransporter von der Straße abgekommen und in einen Zaun gefahren – nach RNZ-Informationen aufgrund eines Herzinfarktes.

"Ein Feuerwehrkamerad war gerade auf dem Heimweg und hat ihn reanimiert", sagte Sascha Böhm, stellvertretender Kommandant der Eppelheimer Wehr, auf Nachfrage. Diese wiederum wurde alarmiert und traf laut Böhm zeitgleich mit dem Rettungsdienst am Einsatzort ein. Dessen Unterstützung stand denn auch für die Feuerwehr auf dem Plan: "Wir haben uns mit dem Rettungsdienst bei der Reanimation abgewechselt", so Böhm.

Alle zwei Minuten habe eine andere Einsatzkraft die Behandlung übernommen – von der Eppelheimer Wehr waren 14 Mann im Einsatz.

Die gute Nachricht: Die Reanimation hatte Erfolg. Nach gut 30 Minuten brachte der Rettungsdienst den Patienten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr unterstützte danach die Polizei, unter anderem mit der Ausleuchtung der Unfallstelle. Um kurz nach 5 Uhr war der Einsatz für die Brandbekämpfer beendet.