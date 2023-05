Von Christiane Barth

Bammental. Wegen einer Störung an einem SWEG-Zug der Linie 10 Heilbronn-Mannheim ist es am Dienstag zu Einschränkungen des Bahnverkehrs im Elsenztal gekommen. Rund 200 Fahrgäste waren zwischen Reilsheim und Bammental gestrandet – glücklicherweise ganz in Nähe des Feuerwehrhauses. Denn die Floriansjünger wurden exakt um 11.09 Uhr alarmiert, um das Schienenfahrzeug zu evakuieren. Der Schaden am Zug war jedoch schon gegen 9 Uhr aufgetreten, wie eine Mitarbeiterin der SWEG Bahn Stuttgart mitteilte.

Zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Bammental waren angerückt und bereiteten die Evakuierung mit mobilen Treppen, Rettungsplattformen und einem Gleisfahrsatz vor, mit welchem Personen mit Einschränkungen befördert werden können. "Wir haben alle Maßnahmen getroffen", berichtete Tim Beck, Bammentals stellvertretender Feuerwehr-Kommandant. Etwa eine Stunde habe der Einsatz gedauert.

"Das Fahrzeug konnte durch den herbeigerufenen SWEG-Notdienst an den Haltepunkt Reilsheim gebracht werden", teilte die SWEG mit. Dort seien die Passagiere aus der Bahn gebracht worden. "Der Zug wurde anschließend zur Schadensbegutachtung und Reparatur in die Instandhaltung überführt", so eine Unternehmenssprecherin. Für die Fahrgäste habe keine Gefahr bestanden: "Im Zug sind sie am sichersten", sagte Tim Beck. Auch die Polizei sowie der Rettungsdienst waren am Einsatzort. Im Elsenztal kam es zu weiteren, teils massiven Verspätungen.

So hatte etwa die S51 zwischen Eschelbronn und Heidelberg rund 40 Minuten Verzug. Die Fahrgäste wurden zwar auf dem Laufenden gehalten, doch ob sie ihr Ziel erreichen würden, blieb lange Zeit offen. So war per Durchsage zu hören: Ob es weiter gehe, "werden wir sehen" sowie "wir fahren jetzt auf Sicht." Laut der Pressestelle der Deutschen Bahn wurde der Zugverkehr über das Gegengleis umgelenkt, und es sei "zu dem ein oder anderen Ausfall gekommen". Zudem seien zwei zusätzliche Busse zwischen Sinsheim und Heidelberg eingesetzt worden.