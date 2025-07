Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (dani) Weil ein Wurzelstumpf oder ähnliches Treibgut eine der Walzen am Ladenburger Wehr blockierte, sank der Pegel des Neckars bei Edingen-Neckarhausen und Ladenburg am Montag kurzzeitig um etwa 30 Zentimeter. Die Fähre konnte deswegen zeitweise nicht fahren.

Eine Welle, ausgelöst durch den Starkregen am Sonntag, führte in der Nacht auf Montag zu einem rund 50 Zentimeter höheren Pegel. Es sei normal, dass erhöhte Wassermengen Gegenstände wie Baumstämme und Wurzeln mitreißen, erklärte Walter Braun, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Neckar, auf RNZ-Anfrage.

Als Arbeiter morgens bemerkten, dass sich die Wurzel in Walze 1 festgesetzt hatte und diese deshalb nicht mehr weiter zu ging, musste sie angehoben werden. So flossen große Wassermengen durch das Wehr, was die Wurzel wegspülte und dafür sorgte, dass der Pegel kurzzeitig sank. Die Schifffahrt war davon nicht betroffen, und die Fähre nahm ihren Betrieb am Nachmittag wie gewohnt auf.