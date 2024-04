Von Max Rieser

Edingen-Neckarhausen. Es war das fünfte Mal in der Geschichte der Aral-Tankstelle in der Neu-Edinger Trautenfeldstraße, als diese am 15. Oktober überfallen wurde. Am Montag musste sich deshalb der Angeklagte Rudolf D. vor dem Heidelberger Landgericht wegen schweren Raubes verantworten. Er war nur 45 Minuten nach der Tat von einer Polizeistreife festgenommen worden und gestand gleich zu Beginn der Hauptverhandlung alle Anklagepunkte vollumfänglich.

Der Tankstellenraub war nur einer von drei Anklagepunkten, die D. zur Last gelegt wurden. Angefangen hatte die kurze Serie an Verbrechen im August 2023. Da soll D. aus einem Wohnhaus in Obrigheim im Neckar-Odenwald-Kreis rund 600 Euro Bargeld und zwei EC-Karten, die er später nutzte, um Zigaretten zu kaufen, gestohlen haben. Am 10. Oktober soll er dann im rheinland-pfälzischen Göllheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein. Von dort wurden Bargeld, Schmuck, eine antike Taschenuhr, eine Playstation samt Spielen, kabellose Lautsprecher und eine Schreckschusspistole gestohlen, verlas der vorsitzende Richter Markus Krumme.

All diese Gegenstände wurden bei der Festnahme bei D. gefunden. Die Schreckschusswaffe, Modell Rhöm RG300, war jene, die D. wohl beim Überfall auf die Tankstelle nutzte. Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnten einige der gestohlenen Gegenstände, die bei D.s Festnahme gefunden wurden, den anderen Diebstählen zuordnen.

Das Motiv des Angeklagten wurde schon bei der Angabe der persönlichen Daten klar. Der 1995 in Kasachstan geborene D. gab an, bereits ungefähr seit seinem 17. Lebensjahr heroinabhängig zu sein. Auch zwei Entzüge habe er versucht, beide jedoch abgebrochen, weil er rückfällig geworden war. Auch ein Methadon-Programm habe er zeitweise versucht, als er noch auf freiem Fuß war, das er aktuell in der JVA-Mannheim, wo er zur Zeit einsitzt, wieder aufgenommen hat. Auch für einen stationären Entzug zeigte er sich offen: "Ich gebe mir Mühe", so D. auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters.

Auch interessant Edingen-Neckarhausen: Tankstellenräuber schnell gefasst

Zur Zeit des Überfalls habe er zur Befriedigung seiner Sucht jeden zweiten Tag fünf Gramm Heroin beschaffen müssen, Kostenpunkt 150 Euro. Die waren für den 28-Jährigen nicht leicht aufzubringen, da er nach seinem Hauptschulabschluss in der Nähe von Koblenz keinen Beruf erlernt hatte und zur Tatzeit arbeitslos war. Schon in der Grundschule sei es für ihn wegen mangelnder Sprachkenntnisse schwer gewesen, da er mit seiner Mutter und seiner Oma erst kurz vor seiner Einschulung nach Deutschland gekommen war, die erste und dritte Klasse musste er wiederholen.

Während einer früheren Haftstrafe hatte er zwar eine Ausbildung zum Schweißer begonnen, diese jedoch wegen frühzeitiger Entlassung abgebrochen. Danach arbeitete er in einer Gießerei und als Heizungstechniker, gab aber auch diese Jobs jeweils nach kurzer Zeit auf. Neben seiner Drogensucht war auch ein Grund dafür, dass er einen gutartigen Tumor im Oberschenkel hatte. Auch die von einem Amtsarzt abgenommene Blutprobe am Tag der Verhaftung hatte ergeben, dass D. Kokain und Heroin konsumiert hatte.

Am 15. Oktober betrat der Angeklagte um 17.23 Uhr mit einer Kappe mit Tarnmuster und einer Sonnenbrille maskiert die Tankstelle und bedrohte die Kassiererin mit der, wie sich später herausstellte, ungeladenen Schreckschusspistole. Daraufhin nahm er selbst rund 1000 Euro aus der Kasse und machte sich davon. Wie Videoaufnahmen zeigten, dauerte der ganze Überfall nur rund zwei Minuten.

Danach begab sich D. in ein nur 650 Meter entferntes Motel, in dem er seit zwei Tagen wohnte. Dort war schon alles vorbereitet, sogar ein Taxi war bestellt. Als er auscheckte, fuhr eine von der Kassiererin herbeigerufene Polizeistreife an dem Motel vorbei, woraufhin D. nervös wurde und durch ein Fenster der Unterkunft floh. Wenige Minuten später konnte er auf dem Nachbargrundstück, unter anderem mit Unterstützung der Polizeihundestaffel, gestellt werden.

Als Zeugin war die Kassiererin geladen, die während des Überfalls Dienst hatte. Für die 32-Jährige war es schon der zweite Überfall, den sie erleben musste. Langfristige Schäden habe sie nicht davongetragen, ein Schock sei es aber dennoch gewesen.

Als psychischen Schutzmechanismus habe sie sich die Pistole als Spielzeug vorgestellt, berichtete sie. Trotzdem habe sie Angst gehabt: "Nicht unbedingt vor der Pistole, aber man weiß in so einer Situation ja nicht, wie der andere reagiert. Er hätte mich auch schlagen können", sagte sie.

Ein Beamter des polizeilichen Dauerdiensts, der die Kassiererin direkt nach der Tat vernommen hatte, erklärte in seiner Aussage, dass sie eine "leichte Panikattacke" gehabt habe, sich jedoch im Lauf der Vernehmung beruhigt habe. Ihren nächsten Dienst, rund eine Woche später, habe sie auch wieder angetreten und könne heute wieder ohne Angst arbeiten.

Durch das Geständnis des Angeklagten wurde die Hauptverhandlung von drei auf zwei Tage reduziert. Die Plädoyers werden voraussichtlich am Mittwoch, 10. April, ab 9 Uhr im Heidelberger Landgericht verlesen, an diesem Tag wird auch das Urteil erwartet.